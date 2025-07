"A ligação da esquerda com a criminalidade"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Venho por meio desta nota pedir DESCULPAS E ME RETRATAR ao PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) E AO PRESIDENTE LULA a respeito de artigo publicado de minha autoria no dia 14 de janeiro de 2024, neste veículo de imprensa.

Começo destacando o meu total respeito ao PT, partido com grande história de lutas dos trabalhadores e da sociedade por democracia e participação popular, nascido na década de 1980 como demanda importante dentro do processo de abertura política do país. O PT é o maior partido de representação popular da história da Nova República.

O uso ilegítimo da imagem do Presidente Lula é a maior preocupação desta retratação. Tenho plena convicção que o Presidente da República tem grande preocupação com a questão da Segurança Pública em nossas plagas. Destaco que interpretei péssimamente mal e de forma injusta a sua fala em torno de seu posicionamento aos roubos de transeuntes - principalmente em relação aos celulares. Tenho certeza de sua preocupação com a segurança dos cidadãos brasileiros. O seu governo, inclusive, vem trabalhando em prol de uma Segurança Pública mais eficaz e efetiva, o que está refletido na PEC apresentada pelo seu Ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, demonstrando que a questão entrou na agenda do governo de forma decisiva. Inclusive, os números de homicídios caíram no país e isso merece destaque.

Enfim, o artigo como um todo foi escrito de forma intempestiva e desequilibrada e reconheço a sua baixa qualidade.

Estou à disposição do Partido dos Trabalhadores e assim me retrato ao exposto no referido artigo.

José Maria Pereira da Nóbrega Júnior, cientista político.