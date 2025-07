Governo federal planeja novos benefícios para estimular o carro popular no Brasil, enquanto cidades sofrem sem transporte público de qualidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de tentar estimular os brasileiros a comprar carros no início do Lula 3, ainda em 2023, o governo federal voltou a ensaiar o estímulo à aquisição de carros populares no Brasil. Informações ainda extraoficiais indicam que, na busca do resgate da popularidade para enfrentar a reeleição em 2026, o governo planeja reduzir o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) dos carros mais baratos do País e anunciar a novidade em breve.

Seria, na intenção do governo, a volta do chamado ‘carro popular’, que deixou de existir no País desde a pandemia de covid-19.

A ação faria parte do Programa Mover (Mobilidade Verde), que está na pauta da gestão Lula desde 2023 e, somente em abril de 2025, foi regulamentado para criar metas para a segurança veicular, descarbonização e reciclagem dos automóveis.

Segundo informações de jornais e portais do Sudeste, como Valor Econômico e Uol, a estratégia será lançada sob o nome de 'Programa Carro Sustentável'. Os critérios do programa atendem a requisitos de potência, eficiência energética, combustível e reciclabilidade dos materiais utilizados na produção do carro.

A ideia seria beneficiar carros 1.0 flex com potência de até 90 cv. Com esses critérios, todos os carros 1.0 fabricados no Brasil poderão ter alguma redução no IPI pago, benefício que poderia durar até o fim de 2026.

O programa 'Carro Sustentável' seria um desdobramento do chamado IPI Verde, também contemplado no Mover. O IPI Verde é um sistema de tributação para incentivar a descarbonização da frota automotiva brasileira. Os veículos que emitem menos CO2 terão alíquotas de IPI reduzidas, enquanto aqueles com altas emissões podem ser taxados com alíquotas maiores.

ENQUANTO ISSO, TRANSPORTE PÚBLICO SOFRE SEM EXPANSÃO DOS TRILHOS E COM UMA FROTA DE ÔNIBUS QUE NUNCA FOI TÃO VELHA NO PAÍS

Enquanto o programa “Carro Sustentável” é desenhado, o transporte público brasileiro segue sem um fundo de recursos para garantia de investimentos, à espera da aprovação do Marco Legal - que há XXX anos tramita no Congresso Nacional -, sem prioridade viária nas cidades por falta de vontade política e recursos para construção de corredores de transporte, sem ampliação da malha sobre trilhos (à exceção de São Paulo), e com uma frota de ônibus que nunca foi tão velha no País.

Em 2023, o governo do presidente Lula também fez um aceno à indústria do carro, anunciando medidas populares para estimular a compra de automóveis. Mas, para felicidade dos defensores da mobilidade urbana sustentável, não deu certo porque a redução de IPI não conseguiu trazer de volta o tão falado ‘carro popular’. A proposta reduziu os tributos para veículos de até R$ 120 mil, mas o valor dos automóveis continuou caríssimo.

Na época, não faltaram críticas à iniciativa do governo porque a visão era de que, antes de ser eleito e após tomar posse em seu terceiro governo presidencial, Lula demonstrou preocupação com a crise climática, mas na prática fez o contrário. O entendimento era de que o presidente deveria estar lançando um pacote de estímulo ao transporte público coletivo - ônibus, metrôs e trens. E deverá ser o mesmo novamente com o programa ‘Carro Popular’.