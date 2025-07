Quaest: 46% dos deputados federais reprovam o governo Lula e 27%, aprovam

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quarta (2) também mostrou que 51% dos parlamentares avaliam como negativa a relação do presidente com Congresso

Pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quarta-feira (2) mostrou que 46% dos deputados federais avaliam o trabalho do presidente Lula como negativo, o pior resultado desde o início do mandato, em 2023, comprovando o tamanho do desgaste entre o líder do Executivo e o Legislativo. Outros 27% aprovam a gestão petista.

Para 24% dos parlamentares da Câmara, o trabalho de Lula é regular. 3% não souberam ou não responderam. Veja abaixo os números da avaliação de Lula na Câmara.

Negativo : 46%;

: 46%; Positivo : 27%;

: 27%; Regular : 24%

: 24% Não sabem/Não responderam: 3%.

Em comparação com a pesquisa anterior, de maio de 2024, a avaliação negativa do presidente entre os deputados aumentou 4 pontos. Em relação ao primeiro levantamento, de agosto de 2023, o prejuízo para o governo federal é de 13%.

O maior salto negativo foi registrado entre os deputados que se consideram independentes. Neste grupo, a reprovação de Lula pulou de 31% para 44% em comparação com a pesquisa anterior, de maio de 2024.

Já aqueles que aprovam o trabalho de Lula caíram cinco pontos em relação ao ano passado. Comparando com 2023, a queda foi de 8 pontos.

Leia Também Quaest: maioria dos deputados apoia a ampliação da isenção do Imposto de Renda e é contra o fim da escala 6x1

A pesquisa foi realizada entre os dias 7 de maio e 30 de junho e ouviu 203 deputados, o que representa 40% da composição da Câmara. A amostra foi de 32% de governistas, 32% de oposicionistas e 27% independentes. Outros 9% não declararam posicionamento.

O número de deputados foi definido por região e por grupo ideológico, com base no projeto Brazilian Legislative Surveys. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais.

Relação com Congresso é negativa



A pesquisa também apontou que 51% dos deputados declararam que a relação de Lula com o Congresso é negativa. O número subiu 8 pontos me relação à pesquisa anterior, de maio, quando a casa ainda era presidida pelo deputado Arthur Lira (PP).

Para 30% dos parlamentares, a relação entre Executivo e Legislativo é regular. Outros 18% disseram que a articulação é positiva. Veja os números:

Negativa : 51%

: 51% Regular : 30%

: 30% Positivo : 18%



: 18% Não sabem/Não responderam: 1%

Neste cenário, a reprovação subiu entre os parlamentares dos três blocos ideológicos: governistas, oposicionistas e independentes.

A maioria dos deputados ouvidos também avaliou que a chance de Lula aprovar os projetos enviados à Câmara é baixa.

45% dos parlamentares acreditam que o Congresso realizou poucas votações importantes devido à desarticulação política do governo. Outros 33% dizem que as pautas não andaram devido ao impasse sobre a anistia ao 8 de janeiro. Uma fatia de 15% atribui a lentidão à não liberação de emendas.

A maioria dos deputados informou que apoia a ampliação da isenção do Imposto de Renda e é contra o fim da escala 6x1.



Tarcísio favorito contra Lula em 2026



Uma maioria de 68% dos deputados entrevistados acredita que Lula será candidato à presidência em 2026, mas metade do parlamento diz que o favorito será um candidato de oposição.

O nome mais citado entre eles é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), repetindo a preferência dos eleitores comuns entrevistados pela Quaest em maio.

Ainda sobre ao pleito presidencial, 51% dos parlamentares dizem que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível, deveria abrir mão da candidatura e apoiar outro candidato.