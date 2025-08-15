Em busca de UTI: família tenta transferir bebê com Covid-19 de UPA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Bebê de 6 meses diagnosticada com Covid-19 necessita transferência urgente para UTI; dificuldade em conseguir vaga prolonga desespero da família

Maria Eduarda Viana de Oliveira, uma criança de seis meses, foi diagnosticada com Covid-19 na UPA de São Lourenço da Mata. O pai, José Adriano, expressa seu desespero e tenta conseguir uma transferência para um leito de UTI para a filha.

UPA de São Lourenço da Mata

Desde a madrugada de terça-feira, Maria começou a apresentar sintomas como cansaço e excesso de secreção. Na UPA de São Lourenço da Mata, foi confirmado o diagnóstico de Covid-19.

No entanto, a situação de Maria piorou, ela precisa ser transferida para um leito de UTI. A UPA, no entanto, ainda não conseguiu organizar essa transferência.

"Já vai fazer cinco dias, uma semana completa e nenhum hospital tem uma vaga para essa criança." desabafou o pai.

Ele destacou a importância de sua filha receber cuidados adequados e expressou sua insatisfação com a situação atual na UPA, onde Maria permanece isolada e sem a devida assistência médica.

Assistência restrita na unidade de pronto atendimento

Apesar das circunstâncias, os profissionais da UPA estão fazendo o que podem para cuidar da pequena Maria.

Eles estão tratando seus sintomas com a medicação disponível, mas a situação precisa de mais atenção, já que "a estrutura do UPA não oferece condições adequadas para um bebê." segundo o relato do pai.

Leia Também Adolescentes desaparecem misteriosamente em São Lourenço da Mata

Problemas com a transferência para hospitais

José Adriano relatou que já apareceram duas vagas para UTI em diferentes hospitais, mas ambos rejeitaram a transferência devido ao diagnóstico de Covid da criança.

"A primeira vaga apareceu no hospital de Limoeiro, só que eles rejeitaram a criança por causa da Covid", ele explicou.

A mãe de Maria, que permanece em isolamento com a filha, gravou um vídeo no qual implora por ajuda. Ela expressou seu medo de que o pior possa acontecer se sua filha não for transferida em breve.

Contato com a assessoria de comunicação da UPA

A equipe de reportagem tentou entrar em contato com um representante da UPA e do serviço social para entender melhor a situação.

Por fim, eles foram encaminhados para a assessora de comunicação, cujo contato a produção jornalística já está tentando estabelecer para obter informações mais detalhadas sobre a possível transferência de Maria.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais