Em busca de UTI: família tenta transferir bebê com Covid-19 de UPA
Bebê de 6 meses diagnosticada com Covid-19 necessita transferência urgente para UTI; dificuldade em conseguir vaga prolonga desespero da família
Maria Eduarda Viana de Oliveira, uma criança de seis meses, foi diagnosticada com Covid-19 na UPA de São Lourenço da Mata. O pai, José Adriano, expressa seu desespero e tenta conseguir uma transferência para um leito de UTI para a filha.
UPA de São Lourenço da Mata
Desde a madrugada de terça-feira, Maria começou a apresentar sintomas como cansaço e excesso de secreção. Na UPA de São Lourenço da Mata, foi confirmado o diagnóstico de Covid-19.
No entanto, a situação de Maria piorou, ela precisa ser transferida para um leito de UTI. A UPA, no entanto, ainda não conseguiu organizar essa transferência.
"Já vai fazer cinco dias, uma semana completa e nenhum hospital tem uma vaga para essa criança." desabafou o pai.
Ele destacou a importância de sua filha receber cuidados adequados e expressou sua insatisfação com a situação atual na UPA, onde Maria permanece isolada e sem a devida assistência médica.
Assistência restrita na unidade de pronto atendimento
Apesar das circunstâncias, os profissionais da UPA estão fazendo o que podem para cuidar da pequena Maria.
Eles estão tratando seus sintomas com a medicação disponível, mas a situação precisa de mais atenção, já que "a estrutura do UPA não oferece condições adequadas para um bebê." segundo o relato do pai.
Problemas com a transferência para hospitais
José Adriano relatou que já apareceram duas vagas para UTI em diferentes hospitais, mas ambos rejeitaram a transferência devido ao diagnóstico de Covid da criança.
"A primeira vaga apareceu no hospital de Limoeiro, só que eles rejeitaram a criança por causa da Covid", ele explicou.
A mãe de Maria, que permanece em isolamento com a filha, gravou um vídeo no qual implora por ajuda. Ela expressou seu medo de que o pior possa acontecer se sua filha não for transferida em breve.
Contato com a assessoria de comunicação da UPA
A equipe de reportagem tentou entrar em contato com um representante da UPA e do serviço social para entender melhor a situação.
Por fim, eles foram encaminhados para a assessora de comunicação, cujo contato a produção jornalística já está tentando estabelecer para obter informações mais detalhadas sobre a possível transferência de Maria.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais