Crescimento no roubo de celulares gera alerta: estratégias de prevenção e recuperação dos aparelhos
Duas cidades de Pernambuco, Recife e Olinda, aparecem na lista dos municípios com a maior taxa de roubo e furto de celulares
No Brasil, a questão do roubo de celulares tornou-se uma preocupação recorrente na rotina dos cidadãos. Entre essas pessoas, está Ednilson, que embora tentasse evitar chamar a atenção com o seu celular, foi vítima de assalto.
Ele relata a preocupação constante em manter a atenção ao usar o celular, principalmente em locais públicos.
Crescimento dos casos de roubo
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que duas cidades de Pernambuco, Recife e Olinda, aparecem na lista dos municípios com a maior taxa de roubo e furto de celulares.
Em particular, Olinda apareceu na oitava posição, com um índice de 1.155,7 registros de crimes por 100 mil habitantes.
Resposta das autoridades
Frente a esta situação, o primeiro batalhão da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento em Olinda, atribui o crescimento no número de roubos ao período festivo.
No entanto, é importante destacar que a atenção da polícia em relação a estes crimes é constante e baseada em estatísticas.
Alerta Celular
Em 2017, foi criado o Alerta Celular, uma ferramenta que tem auxiliado na prevenção de roubos e furtos. Desde a sua implementação, a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco já recuperou mais de 70 mil aparelhos perdidos em ocorrências policiais.
A ferramenta permite o cadastro do celular através do site www.alertacelular.sds.pe.gov.br por meio do IMEI - uma espécie de "CPF" do celular.
Com isso, é criada uma base de dados que auxilia na identificação dos dispositivos subtraídos e na consequente devolução aos seus donos.
Este mecanismo tem levado a população a se sentir mais confiante para registrar as ocorrências, criando um ciclo positivo na redução deste tipo de crime. Assim como relata Ednilson, "A população se sente mais confiante para registrar essas ocorrências".
A iniciativa do Alerta Celular, ao que parece, está contribuindo positivamente no combate a um crime cada vez mais comum em nosso dia a dia, trazendo um pouco mais de serenidade aos usuários de celulares no Brasil.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais