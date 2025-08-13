Criminoso invade loja de celulares sem danificar o cadeado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Loja de conserto de celulares é invadida em São Lourenço da Mata. A atitude do criminoso foi captada pelas câmeras de segurança da loja

Um estabelecimento comercial de São Lourenço da Mata foi invadido e roubado por volta das 11h.

A atitude do criminoso foi captada pelas câmeras de segurança da loja. Ele conseguiu abrir a porta de esteira do espaço sem danificar o cadeado.

A atuação do criminoso

O invasor acendeu a luz após descobrir que o disjuntor estava desativado. Em seguida, vasculhou a bancada do local, pegou alguns celulares e fugiu.

Repercussão para o dono do estabelecimento

Para preservar o anonimato do proprietário, este será referido como 'Viu'.

Viu percebeu a invasão assim que entrou no local para trabalhar. De acordo com ele, a primeira pista foi uma pastilha de gengibre que costumava ficar no chão, que havia sido deslocada.

Ele também notou que a porta estava apenas encostada, indicando que alguém havia entrado. O criminoso levou vários aparelhos de clientes que foram deixados para conserto.

Viu será responsabilizado pelo prejuízo, pois muitos clientes deixam o aparelho para consertar depois.

Arrombamentos similares na região

Outros estabelecimentos na mesma área também sofreram arrombamentos semelhantes. Segundo os relatos, os invasores não quebram os cadeados, mas usam táticas para abri-los e fechá-los novamente.

Abrigo à luz das câmeras

O caso é um alerta para a segurança da região e reforça a importância das câmeras de vigilância. As imagens gravadas no local já estão com a polícia, que investiga o caso para encontrar o criminoso.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais