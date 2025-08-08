Grupo invade supermercado no Recife e rouba 30 mil reais
Grupo invade supermercado no Recife e foge com quase 30 mil reais em dinheiro; câmeras registram ação e polícia investiga seis suspeitos
A invasão de supermercados tem se tornado uma preocupação para os residentes de Dois Unidos, Recife.
De acordo com relatos recentes, um grupo invadiu os estabelecimentos comerciais, contornando as medidas de segurança e fugindo com quantias consideráveis de dinheiro.
Como ocorreu a invasão
Os criminosos acessaram o supermercado pelos fundos do imóvel. Armados com uma variedade de ferramentas, eles percorram o galpão, desativando alarmes e sensores antes de prosseguir com o roubo.
Embora as portas de acesso fossem blindadas e à prova de arrombamento, os criminosos descobriram uma maneira alternativa de ganhar acesso: deslocando uma placa de mármore da parede.
Já no escritório, o grupo quebrou a porta da sala com uma barra de ferro e revirou o local. A busca resultou na descoberta do cofre do supermercado, de onde roubaram quase 30 mil reais em dinheiro.
Os criminosos usaram um carro para efetuar a fuga, desaparecendo nas ruas do bairro de Dois Unidos no Recife.
Investigações seguem em andamento
As vítimas do crime registraram um boletim de ocorrência na delegacia. As imagens das câmeras de segurança da loja, que incluíam os suspeitos manipulando a posição das câmeras, já estão em posse da polícia.
Acredita-se que pelo menos seis suspeitos estavam envolvidos na investida.
Um pedido às autoridades
Houve um apelo dos residentes de Dois Unidos às autoridades para aumentar a segurança na área.
"A gente está pedindo às autoridades para dar uma importância aqui no bairro de Dois Unidos, porque a gente está dessa forma agora. A gente está vendo que a bandidagem está crescendo aqui em Dois Unidos." disse um dos moradores.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais