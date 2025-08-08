Família tem casa arrombada e quase todos os pertences roubados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Arrombamento ocorreu durante o dia, enquanto a dona do imóvel e a família participavam de celebração; prejuízos incluem portas e eletrodomésticos

Uma família de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, teve a casa arrombada e diversos pertences furtados enquanto participavam de uma comemoração familiar.

O arrombamento aconteceu durante o dia, enquanto a proprietária Beatriz, a mãe dela de 74 anos e os três filhos pequenos estavam ausentes, participando de um aniversário. Um vizinho foi quem alertou sobre o furto em andamento.

Segundo relatos, os criminosos levaram diversos itens da residência, chegando a arrancar até a pia da cozinha.

Danos causados e perdas materiais

Da sala foram furtados a janela, a porta e a grade de ferro. Na cozinha, restaram apenas a geladeira e o espaço vazio onde estavam o botijão de gás e o fogão. No banheiro, os ladrões levaram o chuveiro. Além disso, pratos e alimentos também foram subtraídos.

"É uma tristeza totalmente, total. Quando eu entro aqui dentro, eu fico imaginando o que... Sei não, a capacidade de uma pessoa dessa fazer isso com um ser humano. Ainda mais com uma pessoa que é trabalhadeira, tem três filhos, né?", desabafou a dona da casa.

Beatriz e o marido organizaram o imóvel com recursos próprios, adquirindo móveis e eletrodomésticos ao longo do tempo. O trabalho dela como faxineira contribuiu para a manutenção da família, que agora enfrenta o desafio de sustentar os três filhos e a mãe de Beatriz, que sofreu um AVC.

O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Olinda. Sem a porta de entrada, a família improvisa com um colchão e pedaço de madeira para fechar o vão durante a noite, até que uma solução definitiva seja encontrada.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

