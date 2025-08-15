fechar
Vídeos | Notícia

Chuvas intensas causam transtornos e alagamentos para motoristas em Recife

Motoristas enfrentam alagamentos e buracos ao tentar atravessar bairro de Afogados e falta de solução causa frustração

Por TV Jornal Publicado em 15/08/2025 às 15:18
Motoristas enfrentaram transtornos na manhã de hoje ao tentarem transitar por vias alagadas no bairro de Afogados, próximo ao mercado. Relatos indicaram dificuldades para chegar ao destino final e preocupações com possíveis danos ao veículo.

"Estou indo na Masterboi, Afogados. Difícil chegar com tanta buraqueira e muita água. A visibilidade fica comprometida e é arriscado até perder o pneu do carro", comentou um dos motoristas.

Além dos desafios com a infraestrutura, muitos citaram a insatisfação com a falta de solução para o problema por parte da administração pública, que perdura há anos.

Reclamações de recorrência do problema

Muitos motoristas reclamaram que todo ano é a mesma situação: as chuvas iniciam e os alagamentos nas ruas e avenidas se repetem.

"É sempre no mesmo local. Nunca muda. Há uma obra em andamento aqui, mas a situação continua a mesma, independente por onde você desvie, encontrará água", disse outro motorista.

"Não tem como desviar. Seja em Olinda, Recife, todas as cidades estão alagadas e cheias de buracos. E ainda temos que pagar impostos altos para enfrentar esse constrangimento", destacou outro.

Redução de velocidade e alerta para chuvas fortes

Em Olinda, os motoristas precisaram reduzir a velocidade na Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos, para evitar acidentes. Ainda ontem, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) emitiu um alerta amarelo, prevendo chuvas de intensidade moderada a fortes para a região metropolitana e Mata Norte.

Na manhã de hoje, o aviso foi atualizado para alerta laranja, indicando estado de atenção, com possibilidade de chuvas acima de 50 milímetros.

O Recife está em estado de mobilização, com equipes prontas para atuar em casos de emergência. A Defesa Civil enviou mensagens de alerta para os moradores em áreas de risco, orientando-os a tomarem as devidas precauções.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

