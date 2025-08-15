Chuvas intensas causam transtornos e alagamentos para motoristas em Recife
Motoristas enfrentam alagamentos e buracos ao tentar atravessar bairro de Afogados e falta de solução causa frustração
Motoristas enfrentaram transtornos na manhã de hoje ao tentarem transitar por vias alagadas no bairro de Afogados, próximo ao mercado. Relatos indicaram dificuldades para chegar ao destino final e preocupações com possíveis danos ao veículo.
"Estou indo na Masterboi, Afogados. Difícil chegar com tanta buraqueira e muita água. A visibilidade fica comprometida e é arriscado até perder o pneu do carro", comentou um dos motoristas.
Além dos desafios com a infraestrutura, muitos citaram a insatisfação com a falta de solução para o problema por parte da administração pública, que perdura há anos.
Reclamações de recorrência do problema
Muitos motoristas reclamaram que todo ano é a mesma situação: as chuvas iniciam e os alagamentos nas ruas e avenidas se repetem.
"É sempre no mesmo local. Nunca muda. Há uma obra em andamento aqui, mas a situação continua a mesma, independente por onde você desvie, encontrará água", disse outro motorista.
"Não tem como desviar. Seja em Olinda, Recife, todas as cidades estão alagadas e cheias de buracos. E ainda temos que pagar impostos altos para enfrentar esse constrangimento", destacou outro.
Redução de velocidade e alerta para chuvas fortes
Em Olinda, os motoristas precisaram reduzir a velocidade na Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos, para evitar acidentes. Ainda ontem, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) emitiu um alerta amarelo, prevendo chuvas de intensidade moderada a fortes para a região metropolitana e Mata Norte.
Na manhã de hoje, o aviso foi atualizado para alerta laranja, indicando estado de atenção, com possibilidade de chuvas acima de 50 milímetros.
O Recife está em estado de mobilização, com equipes prontas para atuar em casos de emergência. A Defesa Civil enviou mensagens de alerta para os moradores em áreas de risco, orientando-os a tomarem as devidas precauções.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais