Família denuncia agressão a criança autista dentro de sala de aula
Família registrou boletim de ocorrência e fez denúncia à prefeitura após criança ter mostrado marcas de agressão no corpo
Um caso envolvendo um estudante autista de 8 anos, matriculado no segundo ano do ensino fundamental em uma escola municipal de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, tem gerado preocupação entre familiares e autoridades locais.
A família da criança denuncia que ele foi agredido por uma professora da instituição após solicitar autorização para ir ao banheiro, pedido que teria sido negado.
A situação foi formalizada por meio de um boletim de ocorrência por lesão corporal e também denunciada à prefeitura da cidade.
Detalhes do episódio em sala de aula
Segundo relato da mãe, o conflito teve início com uma briga entre seu filho e um colega de classe. A professora não estava presente no momento do incidente inicial, que teria ocorrido quando outra criança teria tentado jogar uma sandália no estudante com neurodivergência.
Em reação, o menino respondeu ao ato. Posteriormente, a agressão envolvendo a professora teria ocorrido quando o aluno solicitou ir ao banheiro e teve seu pedido recusado.
Falta de comunicação e consequências para o estudante
Após o ocorrido, a criança foi encaminhada pela professora para a secretaria da escola, sem que a mãe fosse comunicada diretamente sobre o que havia acontecido.[
A gestora da escola entrou em contato apenas com a mãe do colega envolvido na briga, não informando a família do menino autista.
O estudante, que possui autismo nível de suporte 1, tem demonstrado resistência em retornar à escola desde o incidente.
A família registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e apresentou denúncia formal à prefeitura de Paulista.
