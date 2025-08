Suspeitos de fraudar compras online com cartões clonados são presos no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Seis homens com idades entre 20 e 30 anos foram detidos em flagrante, na Zona Sul do Recife, sob suspeita de integrar um esquema de fraude eletrônica com uso de cartões de crédito clonados.

Os investigados teriam realizado pedidos em uma loja de materiais de construção online e se dividido em grupos para retirar os produtos, a fim de disfarçar a ação.

O caso chama atenção para o crescimento das fraudes pela internet e acende um alerta para comerciantes que atuam no ambiente digital.

Esquema de compras fraudulentas na internet

De acordo com a polícia, o golpe foi identificado após as administradoras de cartões de crédito notificarem a loja sobre transações irregulares realizadas em seu site.

O primeiro prejuízo provocado pelo grupo aos comerciantes foi de aproximadamente R$ 3 mil. Em uma segunda tentativa os suspeitos foram presos ao tentar retirar os produtos, nesta, o prejuízo somaria mais de R$ 10 mil.

Divisão de tarefas para evitar suspeitas

A investigação indica que os acusados se dividiam em dois grupos para coletar os itens nos pontos de entrega, sempre em trios, com o objetivo de evitar levantar suspeitas da equipe da loja virtual.

Foi nesse momento da coleta que os policiais realizaram a abordagem e efetuaram as prisões dos envolvidos.

Os detidos são naturais dos municípios de Vitória de Santo Antão e Pombos, na Zona da Mata de Pernambuco, e foram conduzidos para a Delegacia de Boa Viagem, no Recife.

Eles vão responder por fraude eletrônica, modalidade de estelionato qualificado que prevê pena de quatro a oito anos de reclusão.

Orientações para comerciantes

A polícia orienta que empresas que operam no comércio eletrônico adotem procedimentos de conferência da identidade do comprador, principalmente quando o titular do cartão de crédito divergir da pessoa responsável pela retirada do produto.

Também é recomendado contatar as operadoras dos cartões ao notar movimentações suspeitas, como forma de reduzir o risco de fraudes com cartões clonados e minimizar prejuízos no ambiente online.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

