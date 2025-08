Polícia recupera cinco motocicletas roubadas em desmanche no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante a operação, também foram apreendidos chips de celular, drogas e outros materiais abandonados pelos suspeitos ao tentarem fugir do local

*Com informações da repórter Juliana Oliveira

Cinco motocicletas com registro de roubo foram recuperadas por militares da Polícia Militar de Pernambuco em uma ação realizada no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Os veículos estavam em um local utilizado para desmanche, onde peças eram removidas e, em alguns casos, reutilizadas ou comercializadas de forma clandestina.

Segundo a corporação, uma das motos encontradas já estava completamente desmontada, restando apenas o chassi.

As demais, ainda em condições de identificação, foram reconhecidas e devolvidas aos respectivos proprietários.

Abordagem levou à localização do desmanche

A operação teve início após o rastreamento do GPS de uma das motocicletas roubadas, que permitiu à polícia localizar o imóvel onde o desmanche funcionava. A vítima do assalto, que é motociclista de aplicativo, relatou como ocorreu o crime:

"Me assaltaram ontem, eu rodo de 9,9. Eu parei em Boa Viagem para pegar outra corrida e foi quando me abordaram, dois caras de uma moto. Eles levaram a minha moto e através do GPS, a polícia conseguiu localizar a moto e recuperar mais quatro", contou.

A partir dessa informação, os agentes se dirigiram ao endereço indicado e encontraram os veículos, além de outros materiais suspeitos.

Suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos

Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, abandonando o local e deixando para trás objetos pessoais como sandálias.

A tentativa de fuga, no entanto, foi frustrada pelos agentes da Polícia Militar, que conseguiram capturá-los ainda nas proximidades.

Os detidos foram encaminhados ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), onde passaram por procedimentos legais e responderão por receptação e outros crimes.

Durante a operação, além das motocicletas com registro de roubo, os policiais também apreenderam drogas, chips de celular e outros itens de possível uso logístico pelos envolvidos.

Ainda de acordo com a PM, duas das motos recuperadas estavam com as placas adulteradas, o que reforça a suspeita de que o imóvel funcionava como um ponto fixo de desmanche de veículos.

As investigações devem continuar com o objetivo de identificar outros envolvidos e esclarecer a extensão da atividade criminosa no local.

A Polícia Civil deve agora analisar os materiais apreendidos e verificar conexões com outros casos de roubo na Região Metropolitana do Recife.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

