121ª Festa do Morro da Conceição reúne milhões de fiéis e marca primeira edição após restauração do santuário
Celebração deve receber mais de 2,5 milhões de fiéis e ganha cobertura especial da TV e Rádio Jornal no feriado de 8 de dezembro
Clique aqui e escute a matéria
A 121ª Festa do Morro da Conceição deve atrair mais de 2,5 milhões de fiéis até 8 de dezembro, no Recife, na primeira edição após a restauração do monumento e da capela principal da padroeira.
Iniciada em 28 de novembro, a celebração reforça a tradição religiosa da capital pernambucana e traz uma programação intensa de missas, novenário, shows e cobertura especial da TV e Rádio Jornal.
O evento marca o retorno da imagem de Nossa Senhora da Conceição ao nicho completamente reconstruído, depois do desabamento do teto em agosto de 2024, que deixou duas pessoas mortas. O monumento restaurado de 3,5 metros e 1.840 quilos foi entregue em setembro deste ano.
Com o tema “Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança”, a festa acompanha o Jubileu da Esperança vivido pela Igreja Católica até 2026.
Patrocinada por AVIPE, Mauricéa, Farmácia Diariamente e Turquesa, a TV e Rádio Jornal realizam cobertura completa durante toda a programação, incluindo transmissões ao vivo no feriado do dia 8.
Cobertura da TV e Rádio Jornal - 08 de dezembro
A TV Jornal/SBT inicia o dia diretamente do Morro da Conceição no Primeiro Impacto (6h30), com o apresentador Rodrigo de Luna mostrando a movimentação dos fiéis.
Do estúdio, Cinthia Ferreira conduz as demais notícias do Estado e interações. Repórteres estarão espalhados pelo Morro, e o Meio-Dia (11h30), com Thiago Raposo, também traz mais detalhes sobre as celebrações.
À noite, O Povo na TV (18h30) será apresentado ao vivo por Anne Barretto, diretamente do Morro da Conceição, cobrindo a procissão e a missa solene junto com a equipe de repórteres.
A Rádio Jornal acompanha com flashes durante toda a programação, apresentação do Debate da Super Manhã e do Rádio Livre direto de Morro da Conceição além de cobertura, em tempo real, nos stories.
Mobilidade
A CTTU recomenda o uso de transporte coletivo, táxi ou aplicativos, devido ao grande fluxo de fiéis e às restrições de estacionamento. Motoristas devem respeitar sinalização e travessias de pedestres.
Programação desta quarta (03/12) – 6º Dia de Festa | 5ª Noite do Novenário
Missas:
- 7h – Pe. Eduardo Souza Montalvão (CE)
- 9h – Pe. Fábio Potiguar (Recife)
- 11h – Pe. Adriano das Chagas (Recife)
- 14h – Pe. Lucas Evangelista (MA)
- 16h – Missa Solene com Pe. Thiago Luiz (Recife)
5ª Noite do Novenário
Tema: “Na esperança, somos Igreja Missionária… Ide por todo o mundo” (Mc 16,15).
19h30 – Dom Antônio Ranis Rosendo (RN)
Show cultural: 21h – Artista do Morro
Previsão de término: 23h30
Confissões: 7h às 11h30; 14h30 às 17h; 19h às 21h
Programação – 08 de dezembro
Missas no palco: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h
Missas no santuário: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h
Confissões: 7h30 às 12h
Procissão de encerramento
Concentração às 14h no estacionamento da Prefeitura do Recife e saída às 15h.
Percurso: Cais do Apolo Ponte do Limoeiro Av. Norte Estrada do Morro Praça da Conceição.
9 de dezembro
Missas pós-festa: 9h30, 15h, 19h30
Programação de shows
Palco de 14m x 12m montado na Praça da Conceição recebe atrações como Almir Rouche, Cristina Amaral, Nádia Maia, DJ Roony, artistas da comunidade e grupos tradicionais.
- 29/11, 21h: Almir Rouche
- 30/11, 21h: Banda Sanfonada / 22h: Dudu do Acordeon
- 01/12, 21h: Cristina Amaral
- 02/12, 21h: Nádia Maia
- 03/12, 21h: Artista do Morro
- 04/12, 21h: Religioso
- 05/12: 20h30 – Rômulo Pereira / 22h – Eliana Ribeiro
- 06/12: DJ Roony Moura
- 07/12: Pe. João Carlos