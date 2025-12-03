121ª Festa do Morro da Conceição reúne milhões de fiéis e marca primeira edição após restauração do santuário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Celebração deve receber mais de 2,5 milhões de fiéis e ganha cobertura especial da TV e Rádio Jornal no feriado de 8 de dezembro

Clique aqui e escute a matéria

A 121ª Festa do Morro da Conceição deve atrair mais de 2,5 milhões de fiéis até 8 de dezembro, no Recife, na primeira edição após a restauração do monumento e da capela principal da padroeira.

Iniciada em 28 de novembro, a celebração reforça a tradição religiosa da capital pernambucana e traz uma programação intensa de missas, novenário, shows e cobertura especial da TV e Rádio Jornal.

O evento marca o retorno da imagem de Nossa Senhora da Conceição ao nicho completamente reconstruído, depois do desabamento do teto em agosto de 2024, que deixou duas pessoas mortas. O monumento restaurado de 3,5 metros e 1.840 quilos foi entregue em setembro deste ano.

Com o tema “Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança”, a festa acompanha o Jubileu da Esperança vivido pela Igreja Católica até 2026.

Patrocinada por AVIPE, Mauricéa, Farmácia Diariamente e Turquesa, a TV e Rádio Jornal realizam cobertura completa durante toda a programação, incluindo transmissões ao vivo no feriado do dia 8.

Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição - JAILTON JR./JC IMAGEM

Cobertura da TV e Rádio Jornal - 08 de dezembro

A TV Jornal/SBT inicia o dia diretamente do Morro da Conceição no Primeiro Impacto (6h30), com o apresentador Rodrigo de Luna mostrando a movimentação dos fiéis.

Do estúdio, Cinthia Ferreira conduz as demais notícias do Estado e interações. Repórteres estarão espalhados pelo Morro, e o Meio-Dia (11h30), com Thiago Raposo, também traz mais detalhes sobre as celebrações.

À noite, O Povo na TV (18h30) será apresentado ao vivo por Anne Barretto, diretamente do Morro da Conceição, cobrindo a procissão e a missa solene junto com a equipe de repórteres.



A Rádio Jornal acompanha com flashes durante toda a programação, apresentação do Debate da Super Manhã e do Rádio Livre direto de Morro da Conceição além de cobertura, em tempo real, nos stories.

Com o tema "Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança", a celebração acompanha o Jubileu da Esperança, vivido pela Igreja Católica até 2026 - Artes/SJCC

Mobilidade

A CTTU recomenda o uso de transporte coletivo, táxi ou aplicativos, devido ao grande fluxo de fiéis e às restrições de estacionamento. Motoristas devem respeitar sinalização e travessias de pedestres.

Programação desta quarta (03/12) – 6º Dia de Festa | 5ª Noite do Novenário

Missas:



7h – Pe. Eduardo Souza Montalvão (CE)

9h – Pe. Fábio Potiguar (Recife)

11h – Pe. Adriano das Chagas (Recife)

14h – Pe. Lucas Evangelista (MA)

16h – Missa Solene com Pe. Thiago Luiz (Recife)

5ª Noite do Novenário



Tema: “Na esperança, somos Igreja Missionária… Ide por todo o mundo” (Mc 16,15).

19h30 – Dom Antônio Ranis Rosendo (RN)

Show cultural: 21h – Artista do Morro

Previsão de término: 23h30

Confissões: 7h às 11h30; 14h30 às 17h; 19h às 21h

Programação – 08 de dezembro

Missas no palco: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h

Missas no santuário: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h

Confissões: 7h30 às 12h

Procissão de encerramento



Concentração às 14h no estacionamento da Prefeitura do Recife e saída às 15h.

Percurso: Cais do Apolo Ponte do Limoeiro Av. Norte Estrada do Morro Praça da Conceição.

9 de dezembro

Missas pós-festa: 9h30, 15h, 19h30

Programação de shows

Palco de 14m x 12m montado na Praça da Conceição recebe atrações como Almir Rouche, Cristina Amaral, Nádia Maia, DJ Roony, artistas da comunidade e grupos tradicionais.