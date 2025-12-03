Colégio Divino Mestre celebra 35 anos unindo tradição cristã, inovação pedagógica e formação que transforma vidas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na missão de formar cidadãos com base nos valores cristãos, inovação, cultura digital e experiências globais que prepara os estudantes para o mundo

Fundado sobre princípios da fé, serviço e formação integral, o Colégio Divino Mestre, localizado no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, completa 35 anos reforçando sua missão de oferecer educação baseada em valores cristãos, excelência acadêmica e constante inovação.

Para o fundador e diretor geral, Marcial Pontes, conhecido como Tio Marcinho, a trajetória consolidada do colégio é marcada pelo acolhimento, transformação social e investimentos estruturais que ampliam a experiência dos estudantes.

“Divino Mestre, para mim, é uma missão”

Ele relembra que a criação do colégio nasceu de um propósito familiar e espiritual. Essa essência não apenas moldou a identidade da instituição, como segue sendo sua principal bússola. “Entrego à sociedade cidadãos baseados em valores cristãos e com o conhecimento necessário para transformar o mundo com o que há de melhor”, afirma.

Acolhimento e valores cristãos como princípio pedagógico

Desde a sua origem, o Colégio Divino Mestre tem nos valores cristãos um pilar pedagógico. Esse compromisso permanece vivo no cotidiano escolar. “Utilizamos diariamente os ensinamentos de Jesus Cristo como referência de cidadania, amor ao próximo e responsabilidade”, explica a diretora pedagógica, Profª Mônica Lima.

O ambiente de cuidado, respeito e escuta também se reflete na rotina da equipe. O professor Carlos Bravo, que há mais de 20 anos leciona Biologia no colégio, destaca essa cultura. “Aqui existe espaço para o profissional e para o aluno crescer. É um local de escuta. Sempre tem alguém para ouvir, entender sua necessidade e transformar isso em ação dentro da escola.”

O professor de biologia Carlos Bravo leciona no Colégio Divino Mestre há mais de 20 anos - Eliel Rodrigues/SJCC

Ao longo de seus 35 anos, a instituição coleciona conquistas e impacto direto na vida de famílias e estudantes. Mantém as portas abertas para a comunidade e para outras escolas, que utilizam seus laboratórios, quadra, piscina e especialmente o Planetário, referência para estudo e experimentação.

Na dimensão humana, destaca-se o projeto “Ser Feliz é Fazer Felicidade”, iniciativa que fortalece o compromisso com a solidariedade e aproxima os estudantes de práticas reais de empatia e responsabilidade social. “É motivo de grande alegria receber ex-alunos que retornam com seus filhos, confiando novamente em nossa missão”, afirma a diretora pedagógica.

Ambientes inovadores e tecnologia no cotidiano

Em 2024, o colégio realizou um dos maiores investimentos de sua história em ambientes temáticos e tecnologias educacionais que transformaram a dinâmica das aulas, incorporando conectividade e ampliando as metodologias ativas.

Salas de aprendizagem do Colégio Divino Mestre - Jailton Jr./JC Imagem Parque infantil no Colégio Divino Mestre - Jailton Jr./JC Imagem Sala de aprendizagem do Colégio Divino Mestre - Jailton Jr./JC Imagem Teatro do Colégio Divino Mestre - Jailton Jr./JC Imagem Planetário do Colégio Divino Mestre - Jailton Jr./JC Imagem Planetário do Colégio Divino Mestre - Jailton Jr./JC Imagem Parque infantil no Colégio Divino Mestre - Jailton Jr./JC Imagem Biblioteca infantil do Colégio Divino Mestre - Jailton Jr./JC Imagem Área de convivência do Colégio Divino Mestre - Jailton Jr./JC Imagem Salas de aprendizagem do Colégio Divino Mestre - Jailton Jr./JC Imagem Biblioteca infantil do Colégio Divino Mestre - Jailton Jr./JC Imagem

“O estudante se tornou ainda mais protagonista do processo de aprendizagem. O contexto revitalizado tornou tudo mais participativo, versátil e significativo”, destaca a diretora pedagógica.

Ana Beatriz Silva, concluinte do 3º ano, comenta como essa estrutura impacta o aprendizado e os projetos artísticos. “Amo fazer parte do grupo de teatro. Me ajudou muito a vencer a timidez. A estrutura, com camarim e alta tecnologia, faz toda a diferença.”

Quadra climatizada e sustentável

Entre as melhorias estruturais, a quadra climatizada e ecologicamente correta é um dos espaços de maior destaque. Totalmente climatizada e abastecida por energia solar, o ambiente conta com sistema de captação e armazenamento de até 170 mil litros de água da chuva, utilizada na manutenção e limpeza.

“Incorporamos práticas que reforçam nosso compromisso com o futuro do planeta e o cuidado com o meio ambiente”, afirma Tio Marcinho.

O espaço funciona com energia solar e capta e armazena até 170 mil litros de água da chuva - Eliel Rodrigues/SJCC

Ele lembra que essa visão acompanha a escola desde sua fundação: “O Colégio foi pensado assim desde o começo: juntar o que é tradição, que é superimportante, e o que há de mais moderno em tecnologia educacional.”

Ensino Bilíngue, cultura digital e novos projetos

Outro avanço decisivo foi a ampliação do ensino bilíngue. O programa ITD – Inglês Todos os Dias, do Infantil ao 9º ano, consolidou resultados expressivos. Com parceria da Simple Bilingual Education, o colégio aplica testes oficiais de proficiência, como Cambridge e Oxford, e observa, segundo Mônica, “o principal resultado: crianças e jovens se comunicando com segurança e naturalidade em inglês”.

No Ensino Médio, os estudantes participam de projetos internacionais em parceria com a Full Sail University , com eletivas ao vivo e trilhas acadêmicas que incluem iniciativas como Creativity Marathon e Game Jam, fortalecendo criatividade, tecnologia e inovação.

A partir de 2026, o colégio implantará, no contraturno do Ensino Fundamental, a disciplina de Cultura Digital , abordando Inteligência Artificial, coding, redes sociais, ética digital e produção de imagens. O objetivo é preparar os jovens para desafios contemporâneos sem perder de vista a formação humana.

A diretora pedagógica, Profª Mônica Lima, filha do fundador, Tio Marcinho, vive e trabalha nos Estados Unidos, onde também atua na articulação das parcerias com instituições de ensino - Divulgação/Arquivo pessoal

No Ensino Médio, além da trilha de Marketing Digital e Empreendedorismo, a parceria internacional ganha uma nova etapa: uma experiência educacional e cultural nos Estados Unidos, com visitas à NASA, Full Sail University, Florida Tech University e centros de inovação.

"A experiência internacional da NASA, que será realizada em 2027, integra o programa Desafio Divino, que valoriza esforço, disciplina, desempenho acadêmico, comportamento e trabalho voluntário", afirma Mônica.

Ela reforça que é possível inovar preservando o que é essencial “Queremos fortalecer nossa essência cristã enquanto ampliamos horizontes", completa a diretora pedagógica.

Voluntariado: prática da fé e cidadania

Inspirado no ensinamento cristão “Amar ao teu próximo como a ti mesmo”, o colégio estimula ações solidárias entre os estudantes. O projeto “Ser Feliz é Fazer Felicidade” apoia instituições filantrópicas e incentiva o desenvolvimento de empatia, autoconhecimento e consciência social.

O futuro: fé, conhecimento e protagonismo

Para os próximos anos, o Colégio Divino Mestre projeta continuar formando estudantes críticos, protagonistas, respeitosos e conscientes, preparados tanto para o mundo físico quanto digital, sempre guiados pelos ensinamentos de Jesus Cristo.



A história do Colégio Divino Mestre segue sendo construída pelo fundador e por sua família. Na foto, o diretor geral, Marcial Pontes (Tio Marcinho), ao lado da filha, Mariana Pontes, diretora administrativa. - Jailton Jr./JC Imagem

A direção reforça que a tradição e inovação caminham lado a lado e continuarão guiando o futuro da instituição.

“Inovar não significa abandonar nossos princípios. Pelo contrário: reconhecemos as inovações como oportunidades concedidas por Deus. Nosso compromisso é orientar nossos jovens para que usem esse conhecimento de forma ética e responsável”, conclui Mônica.