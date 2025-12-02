Faringes da Paixão agita o Boteco do Barra nesta sexta-feira (5)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba mais sobre a programação do quadro do Boteco do Barra, que nesta sexta (5) conta com Faringes da Paixão, além dos famosos petiscos Natto

O “sextou” do feriadão está mais do que garantido no Boteco do Barra. Desta vez, os holofotes ficam sobre a banda Faringes da Paixão, e os “comes” a cargo da Natto novamente. O programa Turma do Barra vai ao ar às 13h15 na TV Jornal.

Faringes da Paixão

Faringes da Paixão no Boteco do Barra - Paloma Xavier/SJCC

Com 17 anos de carreira, o grupo Faringes da Paixão marcou gerações com seu brega inusitado. Músicas como "Fofolete do cão" e "Mulher de tiquinho" estão na ponta da língua dos espectadores nos shows - e também na de quem está atento à telinha da TV.

O vocalista, Marcelo Love, conta que a banda surgiu a partir da reunião de artistas que gostam de rock, manguebeat, samba e outros gêneros. "Alguns integrantes da banda tinham gostos diferentes, e a gente queria fazer uma banda de brega. E não podia ser simplesmente brega, tinha que ter essas influências de todo mundo. Então, a gente foi trazendo o rock de um, o samba do outro, inserindo na base do brega", relata.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Faringes da Paixa?o (@faringesdapaixao)

O artista também lembra o momento mais marcante da banda: o tributo a Reginaldo Rossi no Marco Zero, Recife Antigo, em dezembro de 2013. "Poucos dias depois do falecimento dele, a prefeitura nos deu essa missão de fazer um tributo. Então, a gente fez uma homenagem no Marco Zero para o nosso maior ídolo. O espaço lotou e a gente até gravou um CD do momento."



Marcelo também revelou que a banda lançará neste mês um EP. "Estamos finalizando agora em dezembro a gravação do EP com quatro músicas. Daquele jeitinho que o público gosta", conta.

Como assistir ao Boteco do Barra

O Boteco do Barra é um quadro do programa Turma do Barra, que vai ao ar às 13h15 na TV Jornal, no canal do Youtube e no site da emissora. Quem não conseguiu assistir à programação ao vivo pode conferir o programa na íntegra no Youtube.