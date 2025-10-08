Michelle Melo revela detalhes do novo projeto no Boteco do Barra desta sexta (10)
Conhecida como 'Madonna de Pernambuco' e 'Rainha do Brega', Michelle Melo conta detalhes do seu novo projeto, o 'Encosta Que é Brega'
Michelle Melo, a Rainha do Brega, faz um show particular para os telespectadores da TV Jornal no Boteco do Barra desta sexta-feira (10). O Turma do Barra começa às 13h15 na emissora.
Michelle Mello
Com 23 anos de carreira, Michelle Melo retorna ao Boteco do Barra para cantar seus sucessos e divulgar seu novo projeto: o "Encosta que é Brega". A cantora expressa sua preocupação com a falta de união na cena brega atual e explica que seu projeto visa resgatar a essência comunitária do movimento, promovendo a união entre artistas veteranos e novatos.
"Eu sou de um tempo do brega que a gente da comunidade se ajudava, se abraçava, vibrava uns com os outros, divulgava a música dos outros. Então eu fiz esse projeto no intuito de não só cantar músicas antigas, mas de juntar os cantores das antigas e os novos e criar um clima de união", conta Michelle.
O "Encosta que é Brega" inicialmente terá um lançamento audiovisual em duas partes: primeiro em terra e depois em um catamarã, gravadas com convidados como Conde Só Brega, Walter de Afogados e Luiza Ketilyn. A primeira parte está prevista para ser lançada nesta sexta-feira (10) às 19h, e a segunda dez dias depois.
Posteriormente, o projeto de rua levará um palco móvel a diferentes comunidades uma vez por mês, buscando exaltar o brega como música do povo e dar oportunidades a artistas locais. Além de Michelle, nomes da cena artística do brega participarão desses shows mensais.
A cantora ressalta que o brega é um movimento cultural que transforma vidas nas periferias e que o projeto "Encosta Que é Brega" também incluirá blogueiros, humoristas e criadores de conteúdo que valorizam o gênero. "Eu decidi divulgar na rua com o povo e com essas pessoas que fazem o brega acontecer", finaliza.