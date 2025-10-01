Boteco do Barra convida MC Dread e MC Japão nesta sexta-feira (3)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja detalhes sobre o quadro do Boteco do Barra, que nesta sexta-feira (3) terá muita música e os tradicionais petiscos da Natto

A largada do “sextou” está garantida no Boteco do Barra! Nesta sexta-feira (3), o quadro do programa Turma do Barra recebe MC Dread e MC Japão, com uma mistura envolvente de pagode e brega.

E para a festa ficar ainda melhor, não podem faltar os petiscos da Natto. Tem de pão de alho a coração de galinha, para todos os gostos e fomes.

MC Dread

O MC Dread, conhecido pela música “Mexe Remexe” volta ao Boteco do Barra para mostrar o seu novo projeto: o Pagodread. O projeto mistura pagode e brega, envolvendo todo mundo que escuta.

"Resgatamos algumas músicas antigas do brega, mesclando com pagode. O repertório conta também com músicas autorais e sucessos do pagode dos anos 90", conta o artista.

A primeira parada do projeto é o "Ensaio do Pagodread" no dia 9 de novembro no bairro de Campo Grande com atrações convidadas, como o MC Japão. "É um projeto com uma vibe de verão, mas se Deus quiser a gente vai estender mais", afirma MC Dread. O cantor segue paralelamente com os shows de brega.

MC Japão

Confirmado no "Pagodread", MC Japão retorna à TV Jornal para misturar pagode e brega com seu amigo MC Dread.

O cantor revela que lançará, ainda neste ano, um EP com 18 faixas de músicas autorais com grandes nomes da música pernambucana, como MC Tocha, Zianne e Ellyson. "Vai ter bregafunk, brega romântico e os meus clássicos", antecipa MC Japão.