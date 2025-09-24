fechar
Boteco do Barra recebe Telmo Santiago e Gustavo Olliveira nesta sexta-feira (26)

Saiba mais sobre a programação do quadro do Boteco do Barra, que nesta sexta (26) terá muito samba e pagode, além dos deliciosos petiscos Natto

Por Paloma Xavier Publicado em 24/09/2025 às 16:34
Telmo Santiago e Gustavo Olliveira no Boteco do Barra desta sexta-feira (26)
Telmo Santiago e Gustavo Olliveira no Boteco do Barra desta sexta-feira (26) - Jailton Jr./JC Imagem

Quem gosta de samba e pagode não pode perde o Boteco do Barra desta sexta-feira (26): as atrações convidadas do quadro do Turma do Barra são ninguém mais ninguém menos que Telmo Santiago e Gustavo Olliveira.

E, para o clima de churrasco ficar completo, os petiscos da Natto caem como uma muitíssimo bem. Tem pão de alho, coração de galinha, frango com bacon e outros petiscos para animar o clima.

Jailton Jr./JC Imagem
Os petiscos da Natto dão um toque especial ao Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem

Telmo Santiago

Jailton Jr./JC Imagem
Telmo Santiago no Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem

Celebrando 10 anos de carreira solo e 30 de carreira musical, Telmo Santiago volta ao Boteco do Barra para soltar a voz e contar novidades. O cantor que emprestou sua voz à banda Sem Razão agora se dedica a uma carreira solo, com uma gravação de um audiovisual marcada para o dia 4 de outubro, na Praia de Piedade, em frente ao Sesc.

"Teremos músicas que marcaram a década de 90, as de swingueira e claro que não pode faltar os sucessos de Alcione", conta Telmo.

O show gratuito tem início às 14h e contará com atrações como Gustavo Olliveira e Cíntia Barros. Também fazem participações especiais Luiza Ketilyn, Nego Toca e Luizinho de Serra.

Feliz com sua fase atual, Telmo celebra a alta do pagode. "As bandas mais antigas estão ressurgindo, como Negrisamba. O pagode está começando a retornar para onde nunca devia ter saído. Vejo que agora a coisa está começando a ganhar um novo fôlego", pontua.

Gustavo Olliveira

Jailton Jr./JC Imagem
Gustavo Olliveira no Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem

O artista Gustavo Olliveira também volta ao Boteco do Barra para cantar, tocar e falar um pouco sobre seus projetos atuais.

Também compositor, Gustavo afirma que sua música autoral que mais conquistou o público é "Poderia ser nós", com a qual muitas pessoas se identificam. O artista também fez uma participação no DVD “Quintal do Tocha – RJ”, com Ellyson e MC Tocha no um pot-pourri emocionante de "Meu Anjo / Separação / Logo Você".

Gustavo conta também que está com um projeto 360, que consiste em shows todos os domingos no Meu Bar, em Candeias. "A gente começa o projeto às 15h30. São três bandas tocando todo domingo. Além disso, tenho uma agenda cheia, é show quase todo dia", afirma.

