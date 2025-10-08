Conheça o Parque dos Manguezais, o "pulmão" da Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos maiores redutos urbanos de mangue do mundo garante clima ameno e recorte de natureza preservada aos bairros do entorno, na Zona Sul

“Um verdadeiro santuário ecológico”. Essa é uma descrição comum para quem tem a oportunidade de se debruçar sobre a beleza e preservação do Parque dos Manguezais, na Zona Sul do Recife. Considerada uma das maiores áreas de mangue urbano do mundo, o parque é um verdadeiro oásis dentro da cidade, benéfico para a natureza e aos moradores do entorno.

O Parque dos Manguezais é um dos últimos resquícios de mangue bem preservado da cidade do Recife. Ao longo dos seus 320 hectares, une-se à praia de Boa Viagem - entre os atrativos naturais da Zona Sul da cidade -, garantindo mais qualidade de vida aos moradores da região. Diferente da praia, não há acesso comum ao parque, exceto por parte da população que vive em comunidades ribeirinhas, mas seus efeitos sobre a vida dos moradores dos bairros do Pina, Boa Viagem e Imbiribeira são sentidos diariamente.

Sua maior contribuição à população da Zona Sul é o controle das marés (que evita enchentes) e a amenização climática local, garantindo às áreas do entorno temperaturas mais agradáveis. Além disso, a preservação do ecossistema permite a reprodução e o desenvolvimento de várias espécies típicas dos manguezais.

A área tem essencialmente aquático, reunindo manguezais e ilhas que são envolvidos por braços dos rios Jordão e Pina, e com influência dos Rios Tejipió e Capibaribe.

A Unidade de Conservação foi enquadrada como Parque Natural Municipal no ano de 2010, tendo garantida sua preservação. Com a construção da Via Mangue, maior obra viária da história do Recife, o entorno do parque ganhou outro sentido para a cidade, expandindo as opções de moradia no bairro de Boa Viagem.

Quem mora nos edifícios construídos entre a Avenida Antônio Falcão e General Mac Arthur desfruta de uma bela visão aérea do parque e “bebe” direto da fonte dos benefícios climáticos que este reduto natural garante à Zona Sul do Recife.