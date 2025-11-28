fechar
Metro Quadrado | Patrocinada

Tenório Simões lança linha 'Città' no Recife com foco em bairros estratégicos

Empreendimento é contemplado pelos programas de moradia Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do governo Federal e Morar Bem, do governo Estadual

Por JC360 Publicado em 28/11/2025 às 5:00
O Città San Martin será composto por três torres e totalizará 308 unidades habitacionais com cerca de 34 m²
O Città San Martin será composto por três torres e totalizará 308 unidades habitacionais com cerca de 34 m² - Divulgação/Tenório Simões

Clique aqui e escute a matéria

A Construtora Tenório Simões (TS), liderada pelo CEO Rafael Simões, formalizou sua entrada no mercado do Recife com o lançamento do Città San Martin, na quarta-feira (26), em evento que reuniu os players do mercado imobiliário pernambucano no Imax do Shopping Recife. Este empreendimento não apenas se destaca como o único Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no bairro de San Martin, mas também inaugura a linha Città, o foco estratégico da TS na capital.

A linha Città é desenvolvida para projetos de habitação popular Minha Casa, Minha Vida com um diferencial crucial: a localização estratégica. A construtora prioriza bairros com ampla oferta de serviços e excelente mobilidade urbana, visando oferecer aos futuros moradores uma melhoria significativa na qualidade de vida através da redução do tempo de deslocamento para trabalho, escolas e supermercados. 

Divulgação/Tenório Simões
O Città San Martin eleva o patamar do segmento de moradia econômica, transformando o condomínio em um verdadeiro clube de conveniência - Divulgação/Tenório Simões

“Nossa estratégia é focada em bairros bem localizados, com muitos serviços e facilidade de mobilidade, afinal, as pessoas precisam morar perto de onde trabalham, de escolas, supermercados, conquistando, dessa forma, uma melhor qualidade de vida”, comenta o CEO da Tenório Simões, Rafael Simões.

O Città San Martin é um exemplo dessa visão, sendo o primeiro de quatro empreendimentos da linha previstos para lançamento até o fim de 2026, com expansão já mapeada para bairros como Estância, Tejipió e São José. Esta estratégia reflete a visão da TS de impacto social e econômico, garantindo que as famílias tenham acesso não apenas a moradia, mas a uma vida urbana mais prática e eficiente.

Com entrega prevista para 2029, o Città San Martin será composto por três torres e um total de 308 unidades habitacionais com apartamentos de dois quartos com unidades entre 33,62 m² e 34,73 m². Deste total, oito unidades terão a possibilidade de serem reversíveis para atender a condôminos PCD (Pessoas com Deficiência). O empreendimento tem localização estratégica, Rua Comendador Queiroz de Oliveira, que oferece acesso facilitado a diversos serviços e transporte.

Além da localização, o Città San Martin é 100% elegível ao Morar Bem Entrada Garantida do Governo de Pernambuco (com subsídio de até R$ 20 mil) e eleva o padrão da moradia econômica ao oferecer uma estrutura de clube de conveniência. A estrutura de lazer e serviços é completa, com cerca de 27 itens de lazer, incluindo piscina, salão de festas, sport bar, sala gamer, cine room, mini market, lavanderia, coworking e diversos espaços de bem-estar.

Leia também

CONIBEN 2025 começa em Lisboa com foco em convergência e desafios da transição energética do Brasil e Península Ibérica
CONIBEN 2025

CONIBEN 2025 começa em Lisboa com foco em convergência e desafios da transição energética do Brasil e Península Ibérica
Doce engano ou aliado real? Saiba mais sobre a eficácia dos suplementos em novos formatos
SUPLEMENTAÇÃO

Doce engano ou aliado real? Saiba mais sobre a eficácia dos suplementos em novos formatos

Compartilhe

Tags