Tenório Simões lança linha 'Città' no Recife com foco em bairros estratégicos
Empreendimento é contemplado pelos programas de moradia Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do governo Federal e Morar Bem, do governo Estadual
A Construtora Tenório Simões (TS), liderada pelo CEO Rafael Simões, formalizou sua entrada no mercado do Recife com o lançamento do Città San Martin, na quarta-feira (26), em evento que reuniu os players do mercado imobiliário pernambucano no Imax do Shopping Recife. Este empreendimento não apenas se destaca como o único Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no bairro de San Martin, mas também inaugura a linha Città, o foco estratégico da TS na capital.
A linha Città é desenvolvida para projetos de habitação popular Minha Casa, Minha Vida com um diferencial crucial: a localização estratégica. A construtora prioriza bairros com ampla oferta de serviços e excelente mobilidade urbana, visando oferecer aos futuros moradores uma melhoria significativa na qualidade de vida através da redução do tempo de deslocamento para trabalho, escolas e supermercados.
“Nossa estratégia é focada em bairros bem localizados, com muitos serviços e facilidade de mobilidade, afinal, as pessoas precisam morar perto de onde trabalham, de escolas, supermercados, conquistando, dessa forma, uma melhor qualidade de vida”, comenta o CEO da Tenório Simões, Rafael Simões.
O Città San Martin é um exemplo dessa visão, sendo o primeiro de quatro empreendimentos da linha previstos para lançamento até o fim de 2026, com expansão já mapeada para bairros como Estância, Tejipió e São José. Esta estratégia reflete a visão da TS de impacto social e econômico, garantindo que as famílias tenham acesso não apenas a moradia, mas a uma vida urbana mais prática e eficiente.
Com entrega prevista para 2029, o Città San Martin será composto por três torres e um total de 308 unidades habitacionais com apartamentos de dois quartos com unidades entre 33,62 m² e 34,73 m². Deste total, oito unidades terão a possibilidade de serem reversíveis para atender a condôminos PCD (Pessoas com Deficiência). O empreendimento tem localização estratégica, Rua Comendador Queiroz de Oliveira, que oferece acesso facilitado a diversos serviços e transporte.
Além da localização, o Città San Martin é 100% elegível ao Morar Bem Entrada Garantida do Governo de Pernambuco (com subsídio de até R$ 20 mil) e eleva o padrão da moradia econômica ao oferecer uma estrutura de clube de conveniência. A estrutura de lazer e serviços é completa, com cerca de 27 itens de lazer, incluindo piscina, salão de festas, sport bar, sala gamer, cine room, mini market, lavanderia, coworking e diversos espaços de bem-estar.