Homem é preso por tentar atear fogo na casa com esposa e enteados dentro

A rápida ação da polícia impediu que agressão e incêndio na casa da vítima, que tinha três filhos, se transformassem em tragédia

Por JC Publicado em 02/12/2025 às 11:31 | Atualizado em 02/12/2025 às 11:33
Homem fugiu após atear fogo em pilha de roupas da esposa
Homem fugiu após atear fogo em pilha de roupas da esposa - TV Jornal

Um homem de 33 anos foi preso em Buenos Aires, na Mata Norte de Pernambuco, acusado de tentativa de feminicídio contra a esposa. A ação rápida da Polícia Civil impediu que a violência se agravasse, depois que ele ateou fogo nas roupas da mulher e ameaçou matar a família.

Confusão na residência

O caso começou na segunda-feira (1°) pela manhã, quando o suspeito comprou um litro de cachaça e consumiu toda a bebida. Na hora do almoço, ele exigiu que a esposa preparasse a comida, e ela atendeu por medo. Após a refeição, o homem tentou forçar relações sexuais, mas a mulher se negou.

Na residência, estavam ainda três crianças, filhas da vítima. Ao não aceitar a negativa, o suspeito começou a quebrar objetos da casa. Em seguida, juntou roupas da mulher que estavam no varal, fez um monte na porta e colocou fogo, com a intenção de consumir tudo pelas chamas.

Fuga e socorro

Depois de atear fogo, o homem fugiu. Vizinhos prestaram ajuda à família e acionaram a polícia. De acordo com moradores ouvidos pelos agentes, o relacionamento entre o casal era conturbado.

A mulher relatou que, quando ameaçava chamar a polícia, o marido dizia que mataria ela e os filhos dela, que não são filhos dele.

Durante a manhã do crime, a mulher conseguiu gravar as ameaças do marido, que acreditava que não seria alcançado pela polícia. O homem foi localizado em uma área de mata e preso pelas autoridades, evitando que a situação se transformasse em uma tragédia.

