Homem é preso por tentar atear fogo na casa com esposa e enteados dentro

A rápida ação da polícia impediu que agressão e incêndio na casa da vítima, que tinha três filhos, se transformassem em tragédia

Um homem de 33 anos foi preso em Buenos Aires, na Mata Norte de Pernambuco, acusado de tentativa de feminicídio contra a esposa. A ação rápida da Polícia Civil impediu que a violência se agravasse, depois que ele ateou fogo nas roupas da mulher e ameaçou matar a família.

Confusão na residência

O caso começou na segunda-feira (1°) pela manhã, quando o suspeito comprou um litro de cachaça e consumiu toda a bebida. Na hora do almoço, ele exigiu que a esposa preparasse a comida, e ela atendeu por medo. Após a refeição, o homem tentou forçar relações sexuais, mas a mulher se negou.

Na residência, estavam ainda três crianças, filhas da vítima. Ao não aceitar a negativa, o suspeito começou a quebrar objetos da casa. Em seguida, juntou roupas da mulher que estavam no varal, fez um monte na porta e colocou fogo, com a intenção de consumir tudo pelas chamas.

Fuga e socorro

Depois de atear fogo, o homem fugiu. Vizinhos prestaram ajuda à família e acionaram a polícia. De acordo com moradores ouvidos pelos agentes, o relacionamento entre o casal era conturbado.

A mulher relatou que, quando ameaçava chamar a polícia, o marido dizia que mataria ela e os filhos dela, que não são filhos dele.

Durante a manhã do crime, a mulher conseguiu gravar as ameaças do marido, que acreditava que não seria alcançado pela polícia. O homem foi localizado em uma área de mata e preso pelas autoridades, evitando que a situação se transformasse em uma tragédia.

