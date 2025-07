JetSMART, aérea de baixo custo, inicia operação de voos entre Recife e Buenos Aires

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O voo inaugural foi celebrado com uma cerimônia especial no Aeroporto Internacional do Recife, que reuniu representantes da companhia aérea

A empresa aérea de baixo custo JetSMART iniciou nesta terça-feira (1º) a operação de sua nova rota internacional, com voos diretos entre o Recife e Buenos Aires, com chegada no Aeroporto de Ezeiza, o maior e mais completo da capital argentina. Este é o décimo voo da JetSMART no Brasil e simboliza a ampliação das opções de conectividade entre os dois países, com foco em tarifas acessíveis e operação eficiente, segundo a empresa.



O voo inaugural foi celebrado com uma cerimônia especial no Aeroporto Internacional do Recife, que reuniu representantes da companhia aérea e do aeroporto, autoridades do turismo e locais, imprensa e convidados. A ocasião simboliza um importante avanço na integração aérea entre os dois países e reforça o papel do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre como um importante hub internacional da região.



A décima rota da JetSMART no Brasil atende a uma demanda crescente de viajantes rumo à Argentina, atraídos pela proximidade, riqueza cultural, gastronomia e vida noturna. Esta conexão direta a partir de Recife facilitará não apenas viagens de lazer, mas também oportunidades de negócios e eventos, fortalecendo os laços econômicos e turísticos entre o Nordeste brasileiro e a capital argentina.



“Recife e a ampla oferta turística ao seu redor formam um dos destinos mais consolidados e preferidos pelos argentinos. Por sua vez, Buenos Aires, como uma das principais capitais do Cone Sul, é visitada todos os anos por milhares de brasileiros. Reforçar a conexão direta com o Nordeste representa uma contribuição significativa para o intercâmbio turístico e cultural entre as duas cidades”, afirmou Verónica Marambio Álvarez, Gerente Comercial de Mercados Internacionais & Desenvolvimento Regional da JetSMART.



“Em 2025, esta já é a terceira rota que inauguramos no Brasil, reafirmando nosso compromisso com uma oferta aérea econômica, direta e eficiente para os sul-americanos. Estamos muito felizes por continuar expandindo nossa presença no Brasil e por oferecer aos pernambucanos a possibilidade de voar com a melhor low cost da América do Sul”, concluiu.



VOOS ENTRE RECIFE E BUENOS AIRES

A nova rota começa com 4 frequências semanais (às terças, quartas, sextas e domingos) e é operada com aeronaves Airbus A320 que, segundo a companhia, são modernas e sustentáveis, equipadas para oferecer conforto com custos reduzidos.

“A chegada do novo voo da JetSMART é mais um marco para consolidar Pernambuco como um dos destinos internacionais mais atrativos do Brasil. Com mais turistas argentinos desembarcando aqui, ampliamos a visibilidade do estado e impulsionamos toda a cadeia do turismo — da hotelaria à gastronomia, do artesanato às experiências culturais. Essa nova conexão é fruto de um trabalho contínuo para fortalecer nossa malha aérea e oferecer cada vez mais rotas que conectem o mundo ao melhor que Pernambuco tem a oferecer!”, comemora Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

DESTINOS JETSMART

No Brasil, a JetSMART opera voos diretos a partir de cinco cidades:

Rio de Janeiro: Santiago, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba e Montevidéu

Florianópolis: Buenos Aires e Santiago

São Paulo: Santiago

Foz do Iguaçu: Santiago

Recife: Buenos Aires (rota recém-inaugurada)



Além disso, a companhia aérea — que atualmente conta com uma malha de mais de 80 rotas na América do Sul — oferece conexões convenientes para outros destinos de grande interesse para o público brasileiro, principalmente na Argentina e no Chile, bem como rotas internacionais para Paraguai, Peru e Colômbia.



“É um prazer para a Aena estar ao lado da JetSMART no lançamento desta nova rota para um dos mercados emissores mais importantes para Pernambuco. A iniciativa soma-se aos nossos investimentos em infraestrutura, fortalecidos por indicadores sólidos, como a liderança do Aeroporto Internacional do Recife em pontualidade e gestão de segurança no Brasil. É com essa combinação de conectividade, conforto e eficiência operacional que queremos elevar ainda mais a experiência dos passageiros e atrair novos viajantes”, destaca Joaquín Rodríguez, diretor-geral da Aena no Brasil.

Com uma frota de 49 aeronaves Airbus A320 e A321, a JetSMART é a companhia aérea ultra low cost com a maior frota da América do Sul.