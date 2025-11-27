Dois sinistros de trânsito em sequência são registrados na PE-15 em trechos próximos
Onix alugado sofre perda total ao atingir base de passarela; outra colisão entre carro e carreta ocorre no sentido oposto no início da manhã
Clique aqui e escute a matéria
Dois sinistros de trânsito são registrados em trechos próximos da PE-15, no sentido Paulista, na manhã desta terça-feira.
Um Onix preto conduzido por motorista de aplicativo atingiu a base de uma passarela e ficou em perda total, enquanto no sentido oposto ocorreu uma colisão entre um carro e uma carreta por volta das 5h. As informações são da TV Jornal.
Como ocorreu
O primeiro sinistro envolveu um Onix preto conduzido por um motorista de aplicativo de 37 anos. O veículo, que era alugado, raspou na pista, atingiu a base de uma passarela para pedestres, atravessou a via e parou no lado oposto, ficando em perda total.
O motorista relatou que não soube explicar como perdeu o controle e afirmou que retornava para casa no momento do ocorrido.
O segundo sinistro ocorreu no sentido oposto da rodovia, por volta das 5h, quando um carro colidiu com uma carreta. Ambos os registros aconteceram em trechos próximos.
O motorista do Onix está estável apesar de apresentar escoriações nas mãos. Não há informações sobre outras vítimas no primeiro sinistro, nem dados confirmados sobre feridos no segundo.
Ausência de agentes e investigação
Não havia agentes de trânsito no trecho no momento em que as informações foram coletadas. Não há registro de interdição da via. As circunstâncias dos dois sinistros de trânsito serão apuradas pelas autoridades responsáveis. Não há resultados de perícia até o momento.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp