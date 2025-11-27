Dois sinistros de trânsito em sequência são registrados na PE-15 em trechos próximos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Onix alugado sofre perda total ao atingir base de passarela; outra colisão entre carro e carreta ocorre no sentido oposto no início da manhã

Clique aqui e escute a matéria

Dois sinistros de trânsito são registrados em trechos próximos da PE-15, no sentido Paulista, na manhã desta terça-feira.

Um Onix preto conduzido por motorista de aplicativo atingiu a base de uma passarela e ficou em perda total, enquanto no sentido oposto ocorreu uma colisão entre um carro e uma carreta por volta das 5h. As informações são da TV Jornal.

Como ocorreu

O primeiro sinistro envolveu um Onix preto conduzido por um motorista de aplicativo de 37 anos. O veículo, que era alugado, raspou na pista, atingiu a base de uma passarela para pedestres, atravessou a via e parou no lado oposto, ficando em perda total.

O motorista relatou que não soube explicar como perdeu o controle e afirmou que retornava para casa no momento do ocorrido.

O segundo sinistro ocorreu no sentido oposto da rodovia, por volta das 5h, quando um carro colidiu com uma carreta. Ambos os registros aconteceram em trechos próximos.

O motorista do Onix está estável apesar de apresentar escoriações nas mãos. Não há informações sobre outras vítimas no primeiro sinistro, nem dados confirmados sobre feridos no segundo.

Ausência de agentes e investigação

Não havia agentes de trânsito no trecho no momento em que as informações foram coletadas. Não há registro de interdição da via. As circunstâncias dos dois sinistros de trânsito serão apuradas pelas autoridades responsáveis. Não há resultados de perícia até o momento.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

