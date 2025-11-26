Boteco do Barra convida Ginga e Malícia nesta sexta-feira (28)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira detalhes sobre o quadro do Boteco do Barra, que nesta sexta-feira (28) contará com muita animação e os tradicionais petiscos da Natto

Clique aqui e escute a matéria

Mais um “sextou” regado a brega: nesta sexta-feira (28), o decreto de início ao final de semana estará a cargo da banda Ginga e Malícia no Boteco do Barra. O quadro faz parte do programa Turma do Barra, que vai ao ar a partir das 13h15 na TV Jornal.

E para completar o clima de festa, tem petisco da Natto de todo tipo e para todos os gostos - com aquele sabor que só a Natto tem.

Ginga e Malícia

Ginga e Malícia no Boteco do Barra - José Martins/SJCC

Em atividade há quase 30 anos, a banda Ginga e Malícia leva o samba a diversas regiões de Pernambuco. De acordo com o vocalista, Betão, são quase 500 mil cópias vendidas desde 1998.

Para celebrar as três décadas de carreira, o grupo Ginga e Malícia lança um álbum comemorativo. "Vamos convidar amigos, como Pagunça, e outras bandas que fizeram muito sucesso. Também estamos lançando uma música bem dançante, bem verão do Recife, chamada 'Paris ou Milão', que fala sobre a conquista entre um homem e uma mulher", conta Betão.

A banda se orgulha de manter as atividades de forma ininterrupta e destaca a participação em programas de auditório, inclusive os da TV Jornal.

Como assistir ao Turma do Barra

O programa Turma do Barra vai ao ar às 13h15 na TV Jornal, no canal do Youtube e no site da emissora. Quem não conseguiu assistir a programação ao vivo pode conferir o programa na íntegra no Youtube.



TURMA DO BARRA AO VIVO COM FLÁVIO BARRA | 28.11.25

