Boteco do Barra com Chama do Brega e Banda Thalentos nesta sexta-feira (21)

Confira detalhes sobre o quadro do Boteco do Barra, que nesta sexta-feira (19) contará com muita música e os tradicionais petiscos da Natto

O sextou está mais do que garantido com brega, animação e os famosos petiscos da Natto no Boteco do Barra. Nesta sexta-feira (21), Chama do Brega e Banda Thalentos soltam a voz e dão início à programação do fim de semana - ou feriadão - do telespectador.

Chama do Brega e Banda Thalentos no Boteco do Barra desta sexta-feira (21) - José Martins/SJCC

O programa Turma do Barra pode ser acompanhado a partir das 13h15 na TV Jornal, no canal do Youtube e no site da emissora. Quem não conseguiu assistir a programação ao vivo pode conferir o programa na íntegra no Youtube.

Atrações

Chama do Brega

Com 26 anos em atividade, a banda Chama do Brega é uma das vanguardistas do gênero no Recife. Composto por Will Sampaio e Edna Lima, o grupo coleciona clássicos como "Volta meu amor" e "Artigo de vitrine".

Chama do Brega no Boteco do Barra desta sexta-feira (21) - José Martins/SJCC

Will Sampaio afirma que, apesar da banda cantar predominantemente brega romântico, já fizeram apresentações que incluíam cumbia. "O show da Chama do Brega é bem eclético, a gente procura agradar todo tipo de público", conta.

Edna ressalta o lançamento mais recente do grupo: "Eu juro". "Já está em todas as plataformas digitais. Neste domingo, dia 23, vamos apresentar a música no Clube Ferroviário, em Afogados, que foi onde a gente gravou o audiovisual", acrescenta.

Ela também reforça a necessidade de valorizar as raízes do brega, mesmo em meio a tantas novidades. "Tem espaço para todo mundo, mas muita gente esquece de onde surgiu a cena do brega. E se sabe que o percussor foi não só a Chama do Brega, mas também outras bandas famosas do Recife, como a Labaredas", pontua.

Banda Thalentos

Banda Thalentos no Boteco do Barra desta sexta-feira (21) - José Martins/SJCC

A Banda Thalentos retorna de um hiato com uma nova vocalista: Raylla Liver. A filha de Gino Liver, grande nome do brega pernambucano, segue a carreira do pai no gênero. "Não tinha como fugir do brega porque já é uma relação que tenho desde sempre por causa do meu pai. Amo forró das antigas e brega das antigas, mas por enquanto só vamos cantar brega", conta a artista.

Raylla afirma que está no grupo há cerca de três meses e que o primeiro show após a reativação está agendado para 23 de novembro no Clube Ferroviário, em Afogados - no mesmo evento que a banda Chama do Brega. "O repertório inicial será focado em brega das antigas, incluindo músicas autorais e regravações", revela.

Boteco do Barra

Com oferecimento da Natto, o Boteco do Barra é um quadro do Turma do Barra. O Boteco vai ao ar sempre às sextas-feiras às 13h15 na TV Jornal, no canal do Youtube e no site da emissora. Também é possível assistir o programa na íntegra no Youtube ao vivo e após a transmissão.