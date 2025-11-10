Espaço com aulas de hidroginástica e natação é furtado pela segunda vez em Sítio Novo
O portão anterior era ainda maior, entretanto, suspeitos forçaram e o roubaram da mesma maneira. A população afirma que o local está entregue
Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança, na madrugada desta segunda-feira (10), roubando o portão de alumínio de um espaço de hidroginástica, no bairro de Sítio Novo, Olinda.
Por volta das 3h50 da manhã, foi possível observar os dois suspeitos forçando o portão do espaço de Natação e Hidroginástica, na Rua Newton Braga.
A ação durou 13 segundos e os suspeitos fugiram logo em seguida, com o portão na cabeça. O proprietário do espaço só tomou conhecimento do furto quando estava indo trabalhar.
"A gente faz toda uma estrutura para atender bem os clientes, fortalecer a empresa, mas fica aquele sentimento de insegurança. É você acordar e ver que a sua casa, o seu estabelecimento está aberto, é um susto, um sentimento de impotência", contou o proprietário.
Neste mês, é o segundo portão roubado no local e o anterior era ainda maior, cerca do dobro do tamanho, mas foi arrancado e levado da mesma maneira.
"Está o tempo todo sendo noticiado no instagram, nas redes sociais, nas reportagens e não tem uma melhora. A gente não vê carro de polícia passando, não vê nenhuma atitude de prefeito ou vereador. A gente não tem segurança, infelizmente estamos abandonados", continuou.
Mais crimes na região
Na rua ao lado de onde ocorreu a ação, suspeitos estão subindo nos postes e roubando os fios de internet e de energia, deixando algumas casas sem energia elétrica.
"A gente vive um caos em Sítio Novo, eles não tem hora, pode ser dia ou noite, vem na cara lisa e sobe no poste para cortar o fio, principalmente da rede elétrica. Quando você questiona eles já vem com ameaça e a maioria anda com faca. A gente fica à mercê", contou um morador.
Em nota a PMPE afirma que vai intensificar o patrulhamento, mas afirma que não houve registro de ocorrência e pede que realizem as denúncias e queixas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />