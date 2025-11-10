Espaço com aulas de hidroginástica e natação é furtado pela segunda vez em Sítio Novo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O portão anterior era ainda maior, entretanto, suspeitos forçaram e o roubaram da mesma maneira. A população afirma que o local está entregue

Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança, na madrugada desta segunda-feira (10), roubando o portão de alumínio de um espaço de hidroginástica, no bairro de Sítio Novo, Olinda.

Por volta das 3h50 da manhã, foi possível observar os dois suspeitos forçando o portão do espaço de Natação e Hidroginástica, na Rua Newton Braga.

A ação durou 13 segundos e os suspeitos fugiram logo em seguida, com o portão na cabeça. O proprietário do espaço só tomou conhecimento do furto quando estava indo trabalhar.

"A gente faz toda uma estrutura para atender bem os clientes, fortalecer a empresa, mas fica aquele sentimento de insegurança. É você acordar e ver que a sua casa, o seu estabelecimento está aberto, é um susto, um sentimento de impotência", contou o proprietário.

Leia Também Família é assaltada com bolo de aniversário nas mãos enquanto entravam em casa, no Cordeiro

Neste mês, é o segundo portão roubado no local e o anterior era ainda maior, cerca do dobro do tamanho, mas foi arrancado e levado da mesma maneira.

"Está o tempo todo sendo noticiado no instagram, nas redes sociais, nas reportagens e não tem uma melhora. A gente não vê carro de polícia passando, não vê nenhuma atitude de prefeito ou vereador. A gente não tem segurança, infelizmente estamos abandonados", continuou.

Mais crimes na região

Na rua ao lado de onde ocorreu a ação, suspeitos estão subindo nos postes e roubando os fios de internet e de energia, deixando algumas casas sem energia elétrica.

"A gente vive um caos em Sítio Novo, eles não tem hora, pode ser dia ou noite, vem na cara lisa e sobe no poste para cortar o fio, principalmente da rede elétrica. Quando você questiona eles já vem com ameaça e a maioria anda com faca. A gente fica à mercê", contou um morador.

Em nota a PMPE afirma que vai intensificar o patrulhamento, mas afirma que não houve registro de ocorrência e pede que realizem as denúncias e queixas.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />