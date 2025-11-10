fechar
Notícias | Notícia

Espaço com aulas de hidroginástica e natação é furtado pela segunda vez em Sítio Novo

O portão anterior era ainda maior, entretanto, suspeitos forçaram e o roubaram da mesma maneira. A população afirma que o local está entregue

Por Zayra Pereira Publicado em 10/11/2025 às 21:39
Imagem de dupla fugindo com portão roubado em Sítio Novo
Imagem de dupla fugindo com portão roubado em Sítio Novo - Reprodução

Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança, na madrugada desta segunda-feira (10), roubando o portão de alumínio de um espaço de hidroginástica, no bairro de Sítio Novo, Olinda.

Por volta das 3h50 da manhã, foi possível observar os dois suspeitos forçando o portão do espaço de Natação e Hidroginástica, na Rua Newton Braga. 

A ação durou 13 segundos e os suspeitos fugiram logo em seguida, com o portão na cabeça. O proprietário do espaço só tomou conhecimento do furto quando estava indo trabalhar.

"A gente faz toda uma estrutura para atender bem os clientes, fortalecer a empresa, mas fica aquele sentimento de insegurança. É você acordar e ver que a sua casa, o seu estabelecimento está aberto, é um susto, um sentimento de impotência", contou o proprietário.

Leia Também

Neste mês, é o segundo portão roubado no local e o anterior era ainda maior, cerca do dobro do tamanho, mas foi arrancado e levado da mesma maneira.

"Está o tempo todo sendo noticiado no instagram, nas redes sociais, nas reportagens e não tem uma melhora. A gente não vê carro de polícia passando, não vê nenhuma atitude de prefeito ou vereador. A gente não tem segurança, infelizmente estamos abandonados", continuou.

Mais crimes na região

Na rua ao lado de onde ocorreu a ação, suspeitos estão subindo nos postes e roubando os fios de internet e de energia, deixando algumas casas sem energia elétrica.

"A gente vive um caos em Sítio Novo, eles não tem hora, pode ser dia ou noite, vem na cara lisa e sobe no poste para cortar o fio, principalmente da rede elétrica. Quando você questiona eles já vem com ameaça e a maioria anda com faca. A gente fica à mercê", contou um morador.

Em nota a PMPE afirma que vai intensificar o patrulhamento, mas afirma que não houve registro de ocorrência e pede que realizem as denúncias e queixas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Salão de beleza é furtado na Várzea; suspeito jogou uma pedra para quebrar vidro
Criminalidade

Salão de beleza é furtado na Várzea; suspeito jogou uma pedra para quebrar vidro
Padaria no Cordeiro furtada vezes no mesmo dia
Criminalidade

Padaria no Cordeiro furtada vezes no mesmo dia

Compartilhe

Tags