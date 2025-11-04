fechar
Vazamento de combustível de aviação provoca mortes de animais em córrego da Zona Sul do Recife

Os 38 animais recolhidos com vida foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres para os cuidados clínicos.

Por Zayra Pereira Publicado em 04/11/2025 às 20:03 | Atualizado em 04/11/2025 às 20:17
Imagem de equipes da CPRH atuando no caso de contaminação por combustível de aviação no Córrego da Malária, no Ipsep
Imagem de equipes da CPRH atuando no caso de contaminação por combustível de aviação no Córrego da Malária, no Ipsep - Divulgação CPRH

Um vazamento de querosene de aviação, utilizado como combustível de aviões, foi detectado no último sábado (1°), na Zona Sul do Recife. De acordo com a Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, o material teria vazado do Aeroporto Internacional do Recife e atingido o Córrego da Malária, no Ipsep, causando uma série de problemas para a fauna local.

A CPRH enviou duas equipes técnicas, nesta terça-feira (4), ao local, recolhendo 47 animais atingidos pelo material, nove deles já estavam mortos e outros 38 completamente debilitados. Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – Cetras Tangara, na Zona Norte do Recife, para cuidados clínicos.

Além disso, os fiscais também analisaram o trecho do córrego que corta o complexo aeroportuário, os tanques de combustíveis e as caixas de passagens do “Pool de combustíveis”, operado pelas empresas Raizen, Air BP Brasil e Vibra Energia. Foram encontrados resquícios de querosene na saída da estação elevatória e também foi constatado um odor semelhante ao do material encontrado no Ipsep. 

A equipe do laboratório da Agência CPRH deve realizar coletas do material nesta quarta-feira (5), tanto no aeroporto quanto no córrego.

A Aena, responsável pela administração do Complexo Aeroportuário do Recife, informou que está elaborando um relatório sobre as possíveis causas do incidente. A empresa foi autuada pela CPRH por contaminação do corpo hídrico e degradação contra fauna e informou que acionou o plano de ação para emergências ambientais com barreiras químicas, sucção do material, contenção e limpeza.

Outras medidas serão avaliadas após o resultado da análise da água bem como a contagem final dos animais resgatados, mortos e recuperados. 

De acordo com o decreto municipal 30.324/2017, o despejo irregular de material poluente em cursos d´água é considerada uma infração grave, passível de multa que vai de R$ 200 a R$ 500 mil.

Em nota, a Aena informa que "no último sábado (1º), foi detectada a presença de combustível de aviação na rede de águas pluviais e a Aena acionou, para providências, o pool de empresas responsável por gerenciar o abastecimento de aeronaves no Aeroporto do Recife. As causas do vazamento estão sendo investigadas. A Aena está à disposição das autoridades".

Já a Raízen, que opera a Pool de Combustíveis e o armazenamento, "informa que teve conhecimento do incidente ocorrido no bairro do Ipsep, já está apurando o ocorrido e adotando as providências cabíveis em colaboração com os órgãos competentes".

