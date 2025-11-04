Vazamento de combustível de aviação provoca mortes de animais em córrego da Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os 38 animais recolhidos com vida foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres para os cuidados clínicos.

Um vazamento de querosene de aviação, utilizado como combustível de aviões, foi detectado no último sábado (1°), na Zona Sul do Recife. De acordo com a Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, o material teria vazado do Aeroporto Internacional do Recife e atingido o Córrego da Malária, no Ipsep, causando uma série de problemas para a fauna local.



A CPRH enviou duas equipes técnicas, nesta terça-feira (4), ao local, recolhendo 47 animais atingidos pelo material, nove deles já estavam mortos e outros 38 completamente debilitados. Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – Cetras Tangara, na Zona Norte do Recife, para cuidados clínicos.

Além disso, os fiscais também analisaram o trecho do córrego que corta o complexo aeroportuário, os tanques de combustíveis e as caixas de passagens do “Pool de combustíveis”, operado pelas empresas Raizen, Air BP Brasil e Vibra Energia. Foram encontrados resquícios de querosene na saída da estação elevatória e também foi constatado um odor semelhante ao do material encontrado no Ipsep.

A equipe do laboratório da Agência CPRH deve realizar coletas do material nesta quarta-feira (5), tanto no aeroporto quanto no córrego.

A Aena, responsável pela administração do Complexo Aeroportuário do Recife, informou que está elaborando um relatório sobre as possíveis causas do incidente. A empresa foi autuada pela CPRH por contaminação do corpo hídrico e degradação contra fauna e informou que acionou o plano de ação para emergências ambientais com barreiras químicas, sucção do material, contenção e limpeza.

Outras medidas serão avaliadas após o resultado da análise da água bem como a contagem final dos animais resgatados, mortos e recuperados.

De acordo com o decreto municipal 30.324/2017, o despejo irregular de material poluente em cursos d´água é considerada uma infração grave, passível de multa que vai de R$ 200 a R$ 500 mil.

Em nota, a Aena informa que "no último sábado (1º), foi detectada a presença de combustível de aviação na rede de águas pluviais e a Aena acionou, para providências, o pool de empresas responsável por gerenciar o abastecimento de aeronaves no Aeroporto do Recife. As causas do vazamento estão sendo investigadas. A Aena está à disposição das autoridades".

Já a Raízen, que opera a Pool de Combustíveis e o armazenamento, "informa que teve conhecimento do incidente ocorrido no bairro do Ipsep, já está apurando o ocorrido e adotando as providências cabíveis em colaboração com os órgãos competentes".

