Rota Verde para COP30: Scania e gigantes da logística cruzam o Brasil com biometano e escola móvel

Parceria entre Scania, SENAI-SP, Ultragaz, LOTS Group e Itaipu Norte percorre mais de três mil km com caminhão movido a combustível 100% renovável

A distância entre a ambição e a ação está sendo percorrida em mais de três mil quilômetros, de São Paulo a Belém (PA), por meio de uma iniciativa inovadora que une grandes nomes do setor de transporte, energia e educação. Scania, SENAI-SP, Ultragaz, LOTS Group e Itaipu Norte se uniram para levar a Escola Móvel de Economia Circular à COP30 (30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas), utilizando um caminhão abastecido com biometano.

O trajeto, que parte de São Bernardo do Campo, hub industrial da Scania, e segue até o SENAI-PA em Belém, incluirá uma parada especial no SENAI-DF, em Brasília, e tem como objetivo demonstrar que é possível escalar a tecnologia de baixo carbono e fortalecer o ecossistema de transporte e logística no país.

A rota, que atravessa o interior do Brasil, sai da região Sudeste, passa pelo Centro-Oeste, até chegar ao destino no Pará, enfrentando os desafios de infraestrutura logística nacional com alta eficiência.

Segundo Patricia Acioli, diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Operação Industrial da Scania, o projeto concretiza a rota com o uso de um combustível renovável, mostrando a distância entre a ambição e a ação. A iniciativa busca "levantar possibilidades, evidenciar eficiência logística e mostrar que por meio de parcerias é possível escalar a tecnologia".

O percurso foi meticulosamente estruturado e é monitorado em tempo real pelo Centro de Comando Digital (DCC) da LOTS Group, braço logístico da Scania, garantindo precisão e otimização do trajeto. Edson Guimarães, CEO LATAM da LOTS Group, enfatiza que a iniciativa, chamada “A Rota para Belém”, é um passo crucial para posicionar o Brasil como líder na transformação para a logística sustentável, provando que a eficiência nasce da combinação de tecnologia, dados e colaboração.

Biometano: O Combustível Renovável do Futuro

O caminhão que transporta a Escola Móvel é movido a biometano, um combustível 100% renovável gerado a partir da purificação do biogás. Este biogás é produzido pela decomposição de resíduos orgânicos, como restos de culturas agrícolas, dejetos de animais, resíduos da agroindústria e lodo sanitário urbano.

O biometano é fornecido pela Ultragaz, pioneira no setor de energia. Erik Trench, Diretor de Gases Renováveis da Ultragaz, destacou que fomentar parcerias para promover a infraestrutura necessária ao uso do biometano é essencial para "liberar todo o potencial desse energético", que pode posicionar o Brasil como referência em descarbonização.

O uso do biometano em frotas pesadas pode alavancar a redução de emissões de carbono. Quando abastecido com este combustível sustentável, a redução de emissões de CO2 pode atingir até 90%. Além disso, o uso do gás natural reduz significativamente poluentes como óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado, beneficiando diretamente a saúde pública.

Apesar do Brasil possuir apenas 14 plantas de biometano atualmente, com capacidade de 900 mil metros cúbicos por dia, a Abiogás projeta um potencial teórico de 120 milhões de metros cúbicos a longo prazo, o que multiplicaria a oferta atual por quatro.

Pioneirismo Tecnológico e Inclusão

A Scania foi pioneira no Brasil ao apresentar caminhões movidos a gás natural veicular (GNV) e/ou biometano, além de gás natural liquefeito (GNL), em 2018, iniciando as vendas no ano seguinte. Desde então, foram vendidas 2 mil unidades. A fabricante tem atuado para desenvolver o setor, fomentando os "corredores azuis" e iniciando a interiorização da expansão dos postos de gás.

Os motores a gás da Scania, que não são conversões a diesel, utilizam o Ciclo Otto e oferecem potências de 280, 340, 420 e 460 cavalos, sendo mais silenciosos e seguros, com desempenho e força semelhantes ao diesel.

Um aspecto marcante da rota é oprotagonismo feminino: uma motorista da LOTS Group está conduzindo o caminhão até Belém. A participação integra o programa "Elas no Volante", criado para aumentar a representatividade feminina no setor rodoviário de cargas, que é historicamente masculino. O CEO da LOTS Group ressalta que o projeto, ao ter uma motorista à frente de um caminhão movido a biometano, simboliza "diversidade e inclusão em um setor desafiador".

A Itaipu Norte, concessionária Scania do Grupo WLM com atuação estratégica no Pará, reforça que participar da iniciativa solidifica seu compromisso com a sustentabilidade, destacando que os setores de transporte e logística podem liderar a transição para uma economia de baixo carbono.

Escola Móvel: Imersão na Economia Circular

A carga de maior valor na viagem é a educação. A Escola Móvel do SENAI-SP oferece uma aula imersiva que desvenda os princípios, benefícios e possibilidades de transformação da Economia Circular.

Entre dezembro de 2024 e maio de 2025, a Escola Móvel já percorreu 31 cidades paulistas, promovendo a conscientização sobre a necessidade de mudar os modelos tradicionais de produção e consumo. A Economia Circular, ao contrário do modelo linear tradicional (extrair, fabricar, usar e descartar), busca replicar a lógica da natureza nos sistemas de produção, promovendo a reutilização, o reparo e a reciclagem, mantendo os materiais em uso por mais tempo e minimizando o impacto ambiental.

Getulio Rocha Junior, gerente de Infraestrutura e Suprimentos do SENAI-SP, afirma que sensibilizar a sociedade sobre a urgência de repensar comportamentos em prol da sustentabilidade é essencial, integrando ações práticas aos objetivos da COP30.