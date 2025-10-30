Guarda Municipal do Recife passa a utilizar armas de fogo a partir de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Prefeitura do Recife regulamentou, nesta quinta-feira (30), o uso de arma de fogo para a Guarda Municipal.

O efetivo da Guarda passa a ter o porte autorizado a partir de janeiro de 2026 e estão em treinamento. Atualmente os agentes utilizam cacetetes, algemas e coletes à prova de balas como equipamentos.

Serão cerca de 250 guardas que passarão a utilizar armas de fogo e o tema tem dividido opiniões entre os moradores da cidade.

Algumas pessoas acreditam que o armamento possa trazer mais segurança para a cidade. "Concordo, com certeza. É um meio da gente se sentir mais confortável de andar nas ruas, porque tem muitos policiais na ronda mas pode não ser suficiente", contou Júlia Cavalcante, dona de casa.

Já outros moradores temem que possa ocorrer mais casos de bala perdida. "Eu sei que vai passar por capacitação, mas os próprios policiais, não todos, mas eles erram. Então eu não acho que guarda deveria andar armado não. Arma é uma coisa muito séria", disse Adailton Caetano, motorista.

Uso no expediente

De acordo com o regulamento sancionado pela Prefeitura do Recife, os agentes devem concluir o treinameto para o porte de arma no primeiro semestre de 2026. O documento publicado no diário oficial esclarece que o equipamento só poderá ser utilizado durante o expediente.

"Os agentes, após a conclusão do processo, devidamente autorizados e aptos ao uso de arma de fogo, vão se equipar com esse armamento no início das atividades e ao término eles vão devolver para nossa armaria, dando baixa em todo equipamento que eles recebem no turno", disse Claúdio Luiz Gomes, comandante da Guarda Municipal do Recife.

A utilização de câmera corporal não será obrigatória para os agentes armado, mas o comandante destaca que ela deve se tornar uma prática, pois aumenta a segurança.

"É um cuidado, um zelo que a prefeitura está tendo para trazer segurança para ambas as partes no processo, não só o agente público como também para o cidadão", concluiu.

Especialista

Para Yuri Herculano, especialista em Segurança Pública, a nova medida pode reduzir a criminalidade: "Os criminosos vão deixar de praticar crimes, uma vez que sabem que aquele agente público está portando uma arma de fogo, principalmente para sua defesa".

Ele destaca que a utilização de armas deve estar alinhada à Polícia Militar e Civil, para que não ocorra um efeito negativo.

"Quando você coloca mais arma em circulação, principalmente se o agente não for bem treinado, essa arma pode cair na mão de grupos criminosos. Tudo deve ser observado com calma. Não basta somente colocar armas na mão dos guardas municipais para que haja a redução da criminalidade", concluiu.

