PM à paisana atira em homem que tentou assaltá-lo em Campo Grande
O PM estava seguindo para o serviço quando foi abordado por três suspeitos, que seguiam em duas motos. Confira detalhes sobre o caso
Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto, na tarde desta quarta-feira (29), e atirou contra um homem no bairro de Campo Grande, no Recife.
O PM estava seguindo para o serviço quando foi abordado por três suspeitos, que seguiam em duas motos. Em um dos veículos, o garupa anunciou o assalto e o policial atirou, atingindo o rosto do homem.
O suspeito atingido, de 19 anos, foi levado para uma Unidade de Saúde, em Nova Descoberta, e depois foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, onde segue sob custódia. Os outros dois homens fugiram pela avenida Estrada de Belém.
A Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre 38 e munições. As investigações seguem para analisar se a tentativa de assalto aconteceu de maneira isolada ou se o grupo já atua na região.
O PM foi levado ao DHPP ara prestar depoimentos e em seguida foi liberado.