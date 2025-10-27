Homem é assassinado a tiros em Jardim Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A polícia conta que uma briga por terreno pode ter motivado o crime e a casa da mãe do suspeito foi invadida e completamente destruída

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (27), no bairro de Jardim Brasil II, em Olinda.

De acordo com informações da polícia, a vítima era catador de recicláveis e estava trabalhando em um terreno na rua Machado de Assis. Ele foi surpreendido por um suspeito armado.

É especulado que pelo menos seis disparos tenham sido efetuados, assustando os morados que transitavam no momento.

Logo após o homicídio, os vizinhos descobriram que o suspeito tinha fugido e resolveram invadir a casa da mãe dele, quebrando tudo no local. A polícia conta que uma briga por terreno pode ter motivado o crime.

"As informações das testemunhas é que autor e vítima eram conhecidos. A mãe do autor morava muito próximo da casa onde a vítima morava. Tudo se iniciou por causa de uma confusão por terreno. A vítima teria dado um terreno ao autor do crime e esse autor não teria feito nada, não utilizou, e aí ele pediu de volta para construir", contou o delegado Rodrigo Belo.

Hoje os homens discutiram e trocaram várias ameaças. Logo após as discussões, o suspeito saiu e voltou armado para o local.

O caso segue em investigação junto ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e já passou por perícia.

