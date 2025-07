Guardas municipais de Olinda recebem porte de arma: medida gera debate entre moradores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Guardas Municipais de Olinda passam a portar armas de fogo

Uma nova política adotada pela gestão municipal permitiu que oito guardas municipais de Olinda passassem a portar armas de fogo, tanto durante o expediente quanto fora dele. Além desses, outros 72 guardas estão em fase de treinamento para também receberem a autorização.

Treinamento rigoroso para obtenção do porte

O curso de formação segue as normas da Polícia Federal e inclui 100 horas de aulas teóricas e práticas em armamento e tiro. Durante esse período, os participantes realizam 280 disparos, sendo 236 voltados exclusivamente ao treinamento técnico. O objetivo é garantir domínio sobre o manuseio da arma e preparo para situações reais.

O treinamento também aborda legislação sobre o uso de armas, princípios do uso moderado da força e inclui uma avaliação psicológica detalhada, que define se o candidato está apto a portar armamento.

Fiscalização interna para controle do uso de armas

Para garantir o controle adequado do porte, a Prefeitura de Olinda está criando uma corregedoria responsável por monitorar a atuação dos guardas armados. Essa estrutura terá o papel de fiscalizar o uso correto das armas e apurar eventuais abusos.

Comunidade dividida sobre a medida

A decisão provocou reações variadas entre os moradores da cidade. Há quem veja o porte de armas como um reforço necessário diante da crescente violência urbana. Por outro lado, alguns manifestam preocupação, especialmente por conta da presença constante de guardas em ambientes sensíveis, como escolas.

Cidades pernambucanas com guardas armados

Além de Olinda, outros municípios de Pernambuco já adotaram o porte de armas para suas guardas municipais, como:

Ipojuca

Cabo de Santo Agostinho

Santa Cruz do Capibaribe

Petrolina

No Recife, o processo para conceder porte de arma à guarda municipal teve início em abril deste ano, com previsão de conclusão no primeiro semestre do ano seguinte. Camaragibe, Goiana e Riacho das Almas também demonstraram interesse em seguir o mesmo caminho.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais