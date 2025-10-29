Casal é preso em depósito com diversos produtos clandestinos, incluindo azeite; os elementos seriam direcionados à mercadinhos e restaurantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além do azeite, o casal também comprava, no Rio de Janeiro, batata palha, molhos e diversos outros alimentos. Confira mais detalhes

Um homem e uma mulher foram presos nesta quarta-feira (29), após a descoberta de um depósito com 400 litros de azeite falsificados, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Além do azeite, o casal também comprava, no Rio de Janeiro, batata palha, molhos e diversos outros alimentos. Eles armazenavam os produtos e depois vendiam para mercadinhos e restaurantes.

As investigações, regidas pela Delegacia da Várzea, duraram um mês e tiveram início após denúncias de que o homem, de 62 anos, e a sua esposa, de 53 anos, estariam vendendo os produtos falsificados.

"Estava difícil precisar, especificamente, o endereço desse depósito, já que a gente já tinha informações de que estavam vendendo aqui no Recife, inclusive aqui no bairro da Várzea. Até que hoje conseguimos idenficar o local", contou o delegado Eronides Meneses.

O delegado conta que os azeites estavam em galões de cinco litros, todos sem selo de inspeção federal. Também haviam produtos vencidos há mais de 60 dias.

Eles foram autuados em flagrante pelo crime de falsificação de produto alimentício e pelo armazenamento impóprio de produtos. Além disso, o material foi apreendido pela vigilância sanitária, que foi acionada e fechou o depósito.

