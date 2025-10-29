Casal é preso em depósito com diversos produtos clandestinos, incluindo azeite; os elementos seriam direcionados à mercadinhos e restaurantes
Além do azeite, o casal também comprava, no Rio de Janeiro, batata palha, molhos e diversos outros alimentos. Confira mais detalhes
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Um homem e uma mulher foram presos nesta quarta-feira (29), após a descoberta de um depósito com 400 litros de azeite falsificados, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.
Além do azeite, o casal também comprava, no Rio de Janeiro, batata palha, molhos e diversos outros alimentos. Eles armazenavam os produtos e depois vendiam para mercadinhos e restaurantes.
As investigações, regidas pela Delegacia da Várzea, duraram um mês e tiveram início após denúncias de que o homem, de 62 anos, e a sua esposa, de 53 anos, estariam vendendo os produtos falsificados.
"Estava difícil precisar, especificamente, o endereço desse depósito, já que a gente já tinha informações de que estavam vendendo aqui no Recife, inclusive aqui no bairro da Várzea. Até que hoje conseguimos idenficar o local", contou o delegado Eronides Meneses.
O delegado conta que os azeites estavam em galões de cinco litros, todos sem selo de inspeção federal. Também haviam produtos vencidos há mais de 60 dias.
Eles foram autuados em flagrante pelo crime de falsificação de produto alimentício e pelo armazenamento impóprio de produtos. Além disso, o material foi apreendido pela vigilância sanitária, que foi acionada e fechou o depósito.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />