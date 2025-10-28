fechar
Policiais Militares salvam bebê de engasgo em Paulista

No caminho, sentido UPA de Jardim Paulista, o Policial Militar realizou a manobra para desengasgo, obtendo sucesso e salvando a vida da criança

Por Zayra Pereira Publicado em 28/10/2025 às 21:15
Imagem de policiais e família após salvamento de bebê
Imagem de policiais e família após salvamento de bebê

Dois policiais militares salvaram uma bebê de oito dias de vida de um engasgo, nesta terça-feira (28), em Paulista.

Os pais perceberam que a criança estava com a respiração obstruida e decidiram levá-la a uma Unidade de Saúde. No meio do caminho eles encontraram uma viatura da Polícia Militar e decidiram pedir ajuda.

"A gente escutou um barulho de buzina de moto, o motoqueiro ficou ao nosso lado e pediu ajuda. Ele falou que sua filha estava no carro atrás e sem sinais vitais, aparentemente", contou o Sargente Castro, do 17° Batalhão.

Os policiais desceram da viatura e o parceiro, Sargente Denildo, tomou a criança em seus braços e se dirigiu à viatura, junto com a mãe e a avó da criança. No caminho, sentido a UPA de Jardim Paulista, o PM realizou a manobra para desengasgo, obtendo sucesso.

"Já aconteceu isso comigo antes, em 2023, com uma criança recém-nascida. Eu fiz o procedimento de tapotagem, colocando a criança de bruços e fazendo com que desobstrua as vias. Graças a Deus, depois de alguns minutos, ela chorou. É o que a gente chama de choro da vida", contou o Sargento Denildo, que realizou a manobra.

O policial conta que a mãe ficou bastante emocionada e agradeceu diversas vezes aos PMs. Eles seguiram para a Unidade de Saúde e deixaram a bebê aos cuidados médicos.

"Dever cumprido. Saímos de casa com uma missão e fizemos da melhor maneira", concluiu o Sargento Castro.

