Motorista desce do ônibus após confusão e passageiro toma direção do volante

Uma situação chamou a atenção nas redes sociais, nesta sexta-feira (24). Tem circulado um vídeo onde um homem aparece conduzindo um ônibus, o que surpreende é que na verdade era um passageiro que assumiu o volante do coletivo.

Como isso aconteceu

Tudo aconteceu na manhã desta sexta-feira, em um ônibus da linha Pelopidas/ Macaxeira. O coletivo estava lotado e, segundo o motorista, os passageiros estavam destilando diversas agressões verbais contra ele. Por esta razão ele teria descido do veículo e interrompido a viagem.

Ele conta que parou na BR-101, na altura do bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife, entretanto, minutos depois o ônibus não estava mais lá. Abalado, o motorista que atua a 14 anos na mesma empresa, explica que não tinha condições de seguir a viagem.

"Dois passageiros começaram a discutir comigo. Eu estava pedindo para eles se afastarem da porta e no momento eles começaram a discutir. Eu já estava com meu psicológico abalado e parei o veículo, dizendo que não ia seguir viagem porque não tinha condições", disse o motorista.

Imagem de população fora de transporte público - Reprodução

Após o ocorrido, o sindicato dos rodoviários foi acionado e o presidente da categoria descreve que o motorista não tinha a intenção de abandonar o veículo.

"Ele quis simplesmente ter um tempo para esfriar a cabeça. Ele fez o certo, porque você de cabeça quente, conduzir um veículo com vidas dentro, como é que fica? Já vi motoristas dizer que queria jogar o ônibus de cima de um viaduto. Eu já recebi pessoas assim aqui, abalados psicologicamente pelo seu dia a dia", contou Roberto Carlos, presidente do sindicato.

Roberto Carlos chamou a atenção para o cuidado com a saúde mental dos motoristas. "A sociedade precisa entender que ele não é o dono da empresa, que ele não controla horários, que ele não tem culpa de horário de pico que está aquele congestionamento. Tem que olhar para o motorista e ver que ele é um cidadão exercendo sua função", concluiu o presidente.

De acordo com o sindicato da categoria, o homem que conduziu o veículo, continuando a viagem no coletivo, é um outro motorista de ônibus.