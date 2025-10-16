Policial Militar salva mulher que estava se engasgando em um restaurante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Cabo Guilherme Rocha usou a ‘manobra de heimlich’, que consiste em expelir o ar do pulmão para que o que causou o engasgo saia do corpo da vítima

O Cabo Guilherme Rocha, da Polícia Militar, salvou a vida de uma mulher que estava engasgada usando a ‘manobra de heimlich’, método prático para desengasgar a vítima.

O policial, em seu horário de almoço, foi a um restaurante, conversou com funcionários, se acomodou, até que avistou uma movimentação de outra mesa, onde a amiga da vítima tentava ajudá-la a se desengasgar. O Cabo fez o auxílio com a manobra.

Segundo Guilherme, essa não foi a primeira vez que precisou salvar pessoas em situação de engasgo.

“Meu irmão já teve broncoespasmos, já broncoaspirou com alimentação, já fiz diversos socorros, então desde pequeno sou acostumado a entender o que é essa manobra de heimlich”, conta.

O método utilizado por ele foi a “manobra de heimlich”, que consiste em apertar quatro dedos acima do umbigo, para que o pulmão possa expelir o ar, e consequentemente o que causou o engasgo.



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />