Policial Militar salva mulher que estava se engasgando em um restaurante

O Cabo Guilherme Rocha usou a ‘manobra de heimlich’, que consiste em expelir o ar do pulmão para que o que causou o engasgo saia do corpo da vítima

Por Anaís Coelho Publicado em 16/10/2025 às 13:40
Cabo Guilherme Rocha, da Polícia Militar
Cabo Guilherme Rocha, da Polícia Militar - Severino Soares

O Cabo Guilherme Rocha, da Polícia Militar, salvou a vida de uma mulher que estava engasgada usando a ‘manobra de heimlich’, método prático para desengasgar a vítima.

O policial, em seu horário de almoço, foi a um restaurante, conversou com funcionários, se acomodou, até que avistou uma movimentação de outra mesa, onde a amiga da vítima tentava ajudá-la a se desengasgar. O Cabo fez o auxílio com a manobra.

Segundo Guilherme, essa não foi a primeira vez que precisou salvar pessoas em situação de engasgo.

“Meu irmão já teve broncoespasmos, já broncoaspirou com alimentação, já fiz diversos socorros, então desde pequeno sou acostumado a entender o que é essa manobra de heimlich”, conta.

O método utilizado por ele foi a “manobra de heimlich”, que consiste em apertar quatro dedos acima do umbigo, para que o pulmão possa expelir o ar, e consequentemente o que causou o engasgo.

