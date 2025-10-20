Nova perícia é realizada pela Defesa Civil para entender as causas do desabamento em Olinda
Uma mulher e seu marido conseguiram sair sem ferimentos. Eles contam que sentiram o forte odor de gás e minutos depois escutaram a explosão
Um dia após a tragédia do último domingo (19), equipes da Defesa Civil foram até o bairro Ouro Preto, Olinda, para periciar o local e compreender as causas do desabamento que vitimou duas pessoas.
Uma mulher e seu marido conseguiram sair sem ferimentos. Eles contam que sentiram o forte odor de gás. "O meu marido saiu para passear com a cachorra normalmente, aí ele sentiu o cheiro do gas. Quando entrou já pegou a roupa que estava estendida e me chamou para tomar café. Foi bem no momento da explosão", contou Patrícia.
A explosão assustou bastante os moradores, que logo correram para retirar as pessoas soterradas. "Quando eu cheguei eu vi esse cenário, aí eu me desesperei. Eu não olhei se tinha fio no chão, se tinha outras coisas, eu só queria tirar minha mãe", disse o comerciante Clécio. Ele conseguiu resgatar sua mãe e um casal.
Vítimas
O conjunto era de oito casas, sendo cinco no térreo e três no primeiro andar, e abrigava 14 pessoas. Na residência que existe a suspeita da explosão morava um casal de idosos.
O pedreiro José de Lima foi resgatado com vida, mas teve 85% do corpo queimado e precisou ser socorrido com helicóptero. Ele confirmou que sentiu um forte cheiro de gás. "Quando ele estava sendo socorrido ele confirmou que acordou com um forte cheiro de gás, mas ficou nervoso e acendou a lâmpada", confirmou Marília Lima, prima da vítima.
Luzinete, a esposa do idoso, que era amputada das duas pernas, ficou sob os escombros e a família acompanhou as buscas de perto. O corpo da idosa foi localizado 10h depois, por conta das circustâncias e da quantidade de destroços.
O filho do casal conta que as informações ainda são turvas e estão abalados: Meu pai ainda está entubado e eu tenho que ser duro, porque sou o filho mais velho. Minha irmã como é enfermeira está agilizando essa parte de IML", contou Adenir.
A primeira vítima a ter a morte confirmada foi Cláudio Silva, de 40 anos. A esposa dele, Fabiana, e as filhas foram resgatadas com vida. Ela recebeu alta e voltou ao local do acidente, lamentando toda a situação.
Resgates
Uma moradora lamenta tudo que aconteceu e busca resgatar dois gatos que estavam no local: "Agora é esperar acalmar um pouco para que, após a liberação da defesa civil, eu possa entrar para resgatá-los", contou Sandra.
A explosão afetou alguns imóveis próximos, fazendo com que uma parede caísse por cima de uma casa. Quatro residências foram interditadas pela defesa civil.
"A prefeitura de Olinda, por meio da Defesa Civil, mantem o programa Parceria, que pode ajudar aquelas comunidades para construção. É importante verificar os profissionais certos para não fazer uma coluna errada, uma parede, não fazer puxadinho", contou o secretaria Carlos D'Albuquerque.