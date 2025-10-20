Adriana Partimpim apresenta show inédito do álbum "O Quarto" em Olinda
Heterônimo de Adriana Calcanhotto completa 21 anos e chega ao Recife com repertório especial para todas as idades; confira o repertório
Neste sábado (25), às 17h, o Teatro Guararapes, em Olinda, recebe Adriana Partimpim para o primeiro show da turnê que celebra os 21 anos do projeto.
A apresentação traz canções do álbum O Quarto, além de sucessos de outros discos, com arranjos exclusivos para o espetáculo. Os ingressos estão disponíveis no cecontickets.com.br e na bilheteria do teatro.
“Senti vontade de ser a Partimpim no palco de novo — de cantar as canções, tocar com a banda, ver os olhinhos brilhando na plateia. Ela fez 21 anos mas nem por isso amadureceu. Além das crianças de agora é a primeira vez que a Partimpim vai cantar para quem era criança no primeiro show, e vai levar suas próprias crianças. Fortes emoções pela frente", comenta Adriana.
O repertório reúne mais de 20 canções, incluindo “O Meu Quarto”, “Malala”, “Boitatá” (inédita, de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Mano Wladimir), “Atlântida”, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, e “Tô Bem”, da banda Jovem Dionisio.
Hits de outros álbuns, como “Fico Assim Sem Você”, “Ciranda da Bailarina” e “Oito Anos”, ganham novos arranjos pensados para a turnê.
A concepção musical é assinada por Adriana, com apoio de Pretinho da Serrinha na formação da banda e Marlon Sette nos arranjos.
Entre os músicos, estão Davi Moraes (guitarra), Marlon Sette (arranjos e trombone), Arimatéa (trompete) e Jorge Continentino (saxofone, clarinete e flautas), parceiros de longa data da cantora.
A banda também conta com os recém-chegados João Moreira (baixo), Luizinho do Jeje (percussão), Antonio Dal Bó (teclados e sintetizadores) e Thomas Harres (bateria), que trazem novas ideias ao repertório.
"A química vai se dando nos ensaios, todas as ideias que surgem são experimentadas, Marlon é muito aberto para incorporar novidades aos arranjos e a banda é muito boa de criar. Partimpim não poderia então estar mais contente”, celebra Adriana.
Adriana Partimpim – O Quarto
- Sábado (25), às 17h
- Teatro Guararapes, Centro de Convenções, Olinda
- Ingressos: cecontickets.com.br e bilheteria do teatro