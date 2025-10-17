fechar
Notícias | Notícia

Homem é atropelado por ônibus enquanto atravessava a Avenida Guararapes, no Centro do Recife

A vítima, que não foi identificada, estava sentada na calçada, quando levantou de repente e caminhou em direção à pista. Confira

Por Zayra Pereira Publicado em 17/10/2025 às 21:59
Imagem de homem atropelado na Avenida Guararapes
Imagem de homem atropelado na Avenida Guararapes - Reprodução

Um homem adulto, por volta dos 30 anos, foi atropelado enquanto atravessava a Avenida Guararapes, no Centro do Recife, na tarde desta sexta-feira (17).

De acordo com testemunhas, a vítima, que não foi identificada, estava sentada na calçada, quando levantou de repente e caminhou em direção à pista.

Leia Também

O motorista, que conduzia o veículo da linha Dois Unidos, sentido subúrbio, tentou desviar, mas não conseguiu evitar o acidente.

O homem teve os principais ferimentos na cabeça, por isso foi atendido no local, pelo Samu, mas foi levado ao Hospital da Restauração.

O trânsito ficou bastante complicado no local, mas a situaçãao foi resolvida.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

 

Leia também

Homem mostra partes íntimas para mulher e criança dentro de ônibus em Olinda
Importunação sexual

Homem mostra partes íntimas para mulher e criança dentro de ônibus em Olinda
Assaltante de ônibus é preso em Olinda; suspeito que atuava em conjunto conseguiu fugir
Assalto em ônibus

Assaltante de ônibus é preso em Olinda; suspeito que atuava em conjunto conseguiu fugir

Compartilhe

Tags