Homem é atropelado por ônibus enquanto atravessava a Avenida Guararapes, no Centro do Recife

A vítima, que não foi identificada, estava sentada na calçada, quando levantou de repente e caminhou em direção à pista. Confira

Um homem adulto, por volta dos 30 anos, foi atropelado enquanto atravessava a Avenida Guararapes, no Centro do Recife, na tarde desta sexta-feira (17).

De acordo com testemunhas, a vítima, que não foi identificada, estava sentada na calçada, quando levantou de repente e caminhou em direção à pista.

O motorista, que conduzia o veículo da linha Dois Unidos, sentido subúrbio, tentou desviar, mas não conseguiu evitar o acidente.

O homem teve os principais ferimentos na cabeça, por isso foi atendido no local, pelo Samu, mas foi levado ao Hospital da Restauração.

O trânsito ficou bastante complicado no local, mas a situaçãao foi resolvida.

