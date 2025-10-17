Empinar pipa próximo à rede elétrica passa a ser proibido em Pernambuco
Passa a valer em Pernambuco a proibição de empinar pipas em áreas próximas a postes, torres de energia, subestações e linhas de transmissão.
De acordo com informações levantadas pela equipe da TV Jornal, entre janeiro e fevereiro deste ano foram registradas 1.152 quedas de energia causadas por pipas na rede elétrica do estado, prejudicando 350 mil pessoas.
"Além da proibição do cerol, que a gente já tinha,essa nova lei traz a proibição da soltura de pipas próximo da rede elétrica, instalações elétricas, subestações, linhas de transmissão e de distribuição. Com isso a gente traz mais segurança para a população, que muitas vezes tentam retirar essas pipas quando ficam presas, e também garante o fornecimento de energia nessas comunidades", contou o diretor de operações da Neoenergia, Leonardo Moura.
De acordo com Leonardo, a responsabilidade da fiscalização da lei é do estado, entretanto a Neoenergia também é parceira nesse trabalho, por isso, pessoas que identificarem a prática da soltura de pipas próximo da rede elétrica podem entrar em contato, através do número 116 ou do whatsapp (81) 3217-6909, além das lojas físicas.
"Nós estaremos usando todos os nossos canais para, em parceria com o estado, fortalecer essa fiscalização e garantir essa mudança da cultura. A gente sabe que soltar pipa é uma brincadeira, é uma prática que faz parte da nossa cultura, mas ela só pode ser feita longe da rede elétrica, em campos, em praias, em locais abertos, para garantir a segurança das pessoas e a segurança do fornecimento elétrico", concluiu.
A multa pelo descumprimento da lei é de até R$ 10 mil, e caso a prática seja realizada por crianças, quem deve responder são os responsáveis legais.
