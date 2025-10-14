Mulher morre de hemorragia após dar entrada no Hospital Tricentenário
A família da vítima realizou um protesto em frente a unidade de saúde, pedindo por justiça. Eles afirma que a mulher foi vítima de negligência
Uma mulher de 46 anos morreu, na última quarta-feira (8), devido negligência médica para conter uma hemorragia no Hospital Tricentenário, em Bairro Novo, Olinda.
A vítima, Paloma Alves Moura, deu entrada na unidade com um quadro gravíssimo de hemorragia e foi internada com bastante dor. Horas depois, o óbito dela foi confirmado.
Em apelo por justiça, a família de Paloma realizou um protesto em frente à unidade de saúde. Eles afirmaram que a mulher foi vítima de negligência.
"Minha neta socorreu ela às 6h da manhã e às 18h ainda não tinham feito nada por ela. Ela tomou uma injeção só, que não passou a dor, e ficou em uma maca, jogada, como um animal. Foi negligência. Minha filha estava com um mioma, não estava grávida, não", contou a mãe.
A equipe médica solicitou um exame Beta HCG para Paloma, que atesta gravidez, alegando que só poderiam realizar atendimentos quando o resultado saísse.
Uma amiga, que acompanhou a vítima no hospital, contou que os médicos acreditavam que o caso se tratava de um aborto, mesmo Paloma deixando claro que não estava grávida.
"Ele disse que só faria algo após o exame Beta, mas eu disse que ela não estava grávida e que tinha endometriose e mioma. Eu perguntei 'enquanto isso ela vai ficar sangrando? Enquanto isso ela vai morrer?'", disse a amiga.
Ainda segundo a amiga da vítima, ela ficou roxa e perguntou aos enfermeiros por que estava com o coração acelerado, mas eles afirmaram que era devido ao nervosismo. A vítima deixa dois filhos e um neto.
Protesto
O protesto contou com apoio de movimentos sociais que lutam pelos direitos das mulheres - reforçando que este não é um caso isolado - e pedindo melhorias na saúde.
"A gente, enquanto rede de mulheres negras de Pernambuco, vem denunciar a violência obstétrica que existe. O caso de Paloma não é um caso isolado no nosso estado, é mais um caso. O dela teve visibilidade, mas teve muitas outras mulheres que morreram com o mesmo quadro dela", disse Daniele Braz, do Fórum Mulheres de PE.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em nota, o Hospital Tricentenário afirmou que a mulher deu entrada informando um histórico de sangramento de 15 dias. O hospital alega que ela realizou exames, nos quais foi constatada queda acentudada da hemoglobina e foi solicitada uma transferência para uma unidade de maior complexidade, entretanto, paciente apresentou uma parada cardiorespiratória e não resistiu.