Homem é executado a tiros no Cordeiro; vítima tinha histórico de tráfico de drogas e tentativa de homicídio
Os peritos criminais realizaram os primeiros levantamento no local e constataram que foram disparados três tiros, todos na cabeça
Um homem de 31 anos foi assassinado na tarde desta segunda-feira (13), na Praça do Campo 15, bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.
De acordo com informações, dois homens chegaram de bicicleta e foram em direção à vitima. Rapidamente eles sacaram uma arma e efetuaram disparos contra a vítima, que morreu com ferimentos na cabeça.
Os peritos criminais realizaram os primeiros levantamento no local e constataram que foram disparados três tiros, todos na cabeça. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) também esteve no local para dar o pontapé nas investigações da autoria e da motivação do crime.
A vítima possui passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio. O corpo foi recolhido e levado ao IML do Recife.