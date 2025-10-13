Homem é executado a tiros no Cordeiro; vítima tinha histórico de tráfico de drogas e tentativa de homicídio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os peritos criminais realizaram os primeiros levantamento no local e constataram que foram disparados três tiros, todos na cabeça

Um homem de 31 anos foi assassinado na tarde desta segunda-feira (13), na Praça do Campo 15, bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

De acordo com informações, dois homens chegaram de bicicleta e foram em direção à vitima. Rapidamente eles sacaram uma arma e efetuaram disparos contra a vítima, que morreu com ferimentos na cabeça.

Os peritos criminais realizaram os primeiros levantamento no local e constataram que foram disparados três tiros, todos na cabeça. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) também esteve no local para dar o pontapé nas investigações da autoria e da motivação do crime.

A vítima possui passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio. O corpo foi recolhido e levado ao IML do Recife.

