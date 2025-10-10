Mercadinho na Madelena sofre incêndio na madrugada desta sexta-feira
As chamas começaram por volta das 2h e rapidamente consumiram o térreo, atingindo também o primeiro andar. Confira detalhes
Um incêndio em um mercadinho no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, causou aflição nos moradores da comunidade do Cardoso, na madrugada desta sexta-feira (10).
"Quando eu cheguei as chamas já estavam muito altas e no meu desespero eu abri a porta e ainda tentei entrar. A gente se sente impotente de não poder fazer nada no momento", contou um funcionário que mora perto e foi o primeiro a chegar no local.
O corpo de bombeiros foi acionado e enviou quatro viaturas ao local. Apesar da destruição, ninguém ficou ferido.
"Eu acordei com o pessoal me chamando 'Tá queimando aí, Dona Helena'. Eu saí doida, preocupada pensando que eram meus sobrinhos. As pessoas correndo para tentar botar água enquanto esperava os bombeiros chegar", contou uma moradora.
Técnicos da Defesa Civil estiveram no local e solicitaram que os donos do estabelecimento contratem um engenheiro para realizar escoras na estrutura do primeiro andar.
"Uma perda grande dessas, todos nós estamos abalados.Eu soube que tem seguro", contou um funcionário.
