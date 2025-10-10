Mercadinho na Madelena sofre incêndio na madrugada desta sexta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As chamas começaram por volta das 2h e rapidamente consumiram o térreo, atingindo também o primeiro andar. Confira detalhes

Um incêndio em um mercadinho no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, causou aflição nos moradores da comunidade do Cardoso, na madrugada desta sexta-feira (10).

As chamas começaram por volta das 2h e rapidamente consumiram o térreo, atingindo também o primeiro andar.

"Quando eu cheguei as chamas já estavam muito altas e no meu desespero eu abri a porta e ainda tentei entrar. A gente se sente impotente de não poder fazer nada no momento", contou um funcionário que mora perto e foi o primeiro a chegar no local.

Leia Também Corpo de empregada doméstica é encontrado no bairro do Barro; companheiro é o principal suspeito

O corpo de bombeiros foi acionado e enviou quatro viaturas ao local. Apesar da destruição, ninguém ficou ferido.

"Eu acordei com o pessoal me chamando 'Tá queimando aí, Dona Helena'. Eu saí doida, preocupada pensando que eram meus sobrinhos. As pessoas correndo para tentar botar água enquanto esperava os bombeiros chegar", contou uma moradora.

Técnicos da Defesa Civil estiveram no local e solicitaram que os donos do estabelecimento contratem um engenheiro para realizar escoras na estrutura do primeiro andar.

"Uma perda grande dessas, todos nós estamos abalados.Eu soube que tem seguro", contou um funcionário.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />