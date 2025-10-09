Corpo de empregada doméstica é encontrado no bairro do Barro; companheiro é o principal suspeito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A vítima foi localizada em uma região de mata, enterrada em uma cova rasa. O copo dela foi levado ao local dentro de uma geladeira

O corpo de uma mulher, que estava desaparecida há cinco dias, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (9), no bairro do Barro, no Recife, nas proximidades da BR-101.

A vítima de 44 anos, que trabalhava como doméstica, foi localizada em uma região de mata, enterrada em uma cova rasa, e os agentes do IML realizaram o recolhimento durante a noite, seguindo para a perícia.

"Foi encontrada uma lesão na região da jugular, que vai ser melhor analisada pelo IML pelo médico legista", contou Sergio Ricardo, delegado da Força Tarefa.

A investigação foi realizada pela polícia civil, sob a liderança da delegada Teresa Nogueira, responsável pelo departamento de desaparecidos.

"Desde que a notícia do desaparecimento de Patrícia chegou nós não paramos, não cessamos as investigações, contamos, inclusive com a parceiria de todos do DHPP, da Força Tarefa e da sociedade civil", contou a delegada.

O corpo da vítima, após o homicídio, foi transportado em uma geladeira, que estava no local do crime, próxima à cova. A própria família da vítima desconfiava que o corpo havia sido transportado dessa maneira, pois a geladeira da casa tinha sumido e alguns itens foram retirados.

O principal suspeito do crime é um companheiro da mulher, que permanece foragido. A investigação busca compreender todos os envolvidos no homicídio e as motivações.

"Nós temos um telefone exclusivo para esta investigação e qualquer informação relevante é muito bem vinda", contou Teresa.

