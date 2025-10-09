fechar
Notícias | Notícia

Corpo de empregada doméstica é encontrado no bairro do Barro; companheiro é o principal suspeito

A vítima foi localizada em uma região de mata, enterrada em uma cova rasa. O copo dela foi levado ao local dentro de uma geladeira

Por Zayra Pereira Publicado em 09/10/2025 às 20:53
Imagem de geladeira onde corpo de doméstica foi transportado
Imagem de geladeira onde corpo de doméstica foi transportado - Reprodução

O corpo de uma mulher, que estava desaparecida há cinco dias, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (9), no bairro do Barro, no Recife, nas proximidades da BR-101.

A vítima de 44 anos, que trabalhava como doméstica, foi localizada em uma região de mata, enterrada em uma cova rasa, e os agentes do IML realizaram o recolhimento durante a noite, seguindo para a perícia. 

"Foi encontrada uma lesão na região da jugular, que vai ser melhor analisada pelo IML pelo médico legista", contou Sergio Ricardo, delegado da Força Tarefa.

Leia Também

A investigação foi realizada pela polícia civil, sob a liderança da delegada Teresa Nogueira, responsável pelo departamento de desaparecidos.

"Desde que a notícia do desaparecimento de Patrícia chegou nós não paramos, não cessamos as investigações, contamos, inclusive com a parceiria de todos do DHPP, da Força Tarefa e da sociedade civil", contou a delegada.

O corpo da vítima, após o homicídio, foi transportado em uma geladeira, que estava no local do crime, próxima à cova. A própria família da vítima desconfiava que o corpo havia sido transportado dessa maneira, pois a geladeira da casa tinha sumido e alguns itens foram retirados.

O principal suspeito do crime é um companheiro da mulher, que permanece foragido. A investigação busca compreender todos os envolvidos no homicídio e as motivações.

"Nós temos um telefone exclusivo para esta investigação e qualquer informação relevante é muito bem vinda", contou Teresa.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Congresso IBGC aborda governança diante de conflitos geopolíticos, mudanças climáticas e IA
Coluna JC Negócios

Congresso IBGC aborda governança diante de conflitos geopolíticos, mudanças climáticas e IA
Justiça Federal concede pensão para filhos de vítima de feminicídio em Pernambuco
DIREITOS HUMANOS

Justiça Federal concede pensão para filhos de vítima de feminicídio em Pernambuco

Compartilhe

Tags