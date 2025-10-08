fechar
Notícias | Notícia

Motorista por aplicativo é sequestrado e suspeitos forçaram vítima a ser piloto em assaltos

Os suspeitos, de 16 e 20 anos, obrigaram o trabalhador a dirigir para eles até um mercadinho, onde realizaram um assalto e voltaram para o veículo

Por Zayra Pereira Publicado em 08/10/2025 às 21:03
Imagem de carro sequestrado sendo interceptado pela polícia
Imagem de carro sequestrado sendo interceptado pela polícia - Reprodução

Um adolescente e um homem adulto foram autuados pela polícia militar na tarde desta quarta-feira (8), pelo sequestro de um motorista, no município de Paulista.

Os suspeitos, de 16 e 20 anos, obrigaram o trabalhador a dirigir para eles até um mercadinho, onde realizaram um assalto e voltaram para o veículo.

Como aconteceu?

A dupla solicitou um carro por aplicativo em Olinda e assim que o motorista iniciou a corrida, eles o renderam, ameaçando com armas de fogo.

A viagem seguiu até Jardim Fragoso, em Olinda, onde os suspeitos desceram do veículo e efetuaram um assalto.

Leia Também

"Quando eu cheguei no lugar citado pelo aplicativo já entraram os dois, o menor e o de maior com uma arma apontada para minha cabeça", contou a vítima.

Os suspeitos afirmaram que não realizariam nada com o motorista, desde que ele seguisse a rota da corrida do aplicativo. Após o assalto no mercadinho, a PM foi notificada sobre as características do carro, que estava na Avenida Brasil, em Paulista, e uma perseguição foi inciada pelos bairros de  Maranguape I e Jardim Maranguape.

Um dos suspeitos atirou contra os policiais que revidaram, atingindo os pneus do carro da vítima, que parou na sequência. A dupla foi presa e encaminhada à delegacia do município de Paulista, em seguida levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"No veículo foi encontrado o dinheiro que ele roubou do supermercado e alguns celulares que eles roubaram. Eles seguiam para um mercado de grande rede e eles contaram que fariam assaltos nos estacionamentos, e iriam continuar com o motorista durante a ação", contou André Ferraz, comandante do 17° BPMPE.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

PM prende suspeitos de assalto a ônibus no Recife
Assalto Ônibus

PM prende suspeitos de assalto a ônibus no Recife
Mulher escapa de tentativa de assalto a caminho da academia no bairro da Várzea
Assalto

Mulher escapa de tentativa de assalto a caminho da academia no bairro da Várzea

Compartilhe

Tags