Motorista por aplicativo é sequestrado e suspeitos forçaram vítima a ser piloto em assaltos
Os suspeitos, de 16 e 20 anos, obrigaram o trabalhador a dirigir para eles até um mercadinho, onde realizaram um assalto e voltaram para o veículo
Um adolescente e um homem adulto foram autuados pela polícia militar na tarde desta quarta-feira (8), pelo sequestro de um motorista, no município de Paulista.
Os suspeitos, de 16 e 20 anos, obrigaram o trabalhador a dirigir para eles até um mercadinho, onde realizaram um assalto e voltaram para o veículo.
Como aconteceu?
A dupla solicitou um carro por aplicativo em Olinda e assim que o motorista iniciou a corrida, eles o renderam, ameaçando com armas de fogo.
A viagem seguiu até Jardim Fragoso, em Olinda, onde os suspeitos desceram do veículo e efetuaram um assalto.
"Quando eu cheguei no lugar citado pelo aplicativo já entraram os dois, o menor e o de maior com uma arma apontada para minha cabeça", contou a vítima.
Os suspeitos afirmaram que não realizariam nada com o motorista, desde que ele seguisse a rota da corrida do aplicativo. Após o assalto no mercadinho, a PM foi notificada sobre as características do carro, que estava na Avenida Brasil, em Paulista, e uma perseguição foi inciada pelos bairros de Maranguape I e Jardim Maranguape.
Um dos suspeitos atirou contra os policiais que revidaram, atingindo os pneus do carro da vítima, que parou na sequência. A dupla foi presa e encaminhada à delegacia do município de Paulista, em seguida levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
"No veículo foi encontrado o dinheiro que ele roubou do supermercado e alguns celulares que eles roubaram. Eles seguiam para um mercado de grande rede e eles contaram que fariam assaltos nos estacionamentos, e iriam continuar com o motorista durante a ação", contou André Ferraz, comandante do 17° BPMPE.
