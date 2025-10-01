Mulher escapa de tentativa de assalto a caminho da academia no bairro da Várzea

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Criminosos em carro e moto tentaram abordá-la; Moradores relatam que a rua tem sido alvo frequente de assaltos

Uma mulher de 40 anos escapou de uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (1º), por volta das 17h45, na rua Francisco Corrêa de Araújo, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

A vítima, uma agente administrativa, contou que voltava da academia quando foi surpreendida por homens em um carro branco, acompanhados de um comparsa em uma moto.

“Um rapaz desceu do carro com o que parecia ser uma arma, pedindo minha aliança. O carro veio me trancando, achei que iam me colocar para dentro. Foi quando decidi reagir”, relatou a mulher.

Vizinhança relata outros casos na mesma rua

A violência na região não é novidade. Moradores relatam que a rua tem sido alvo frequente de assaltos. A aposentada Dona Neide, de 85 anos, contou que a filha foi abordada minutos antes no mesmo local. Ela própria já foi vítima duas vezes.

“Na primeira, meu marido foi abordado com um revólver na cabeça, levaram o carro. Na segunda, meu genro estava saindo com minha neta no carro e também levaram o veículo.”

Criminosos agem até com tesoura

Em outro relato, uma moradora contou que um suspeito tentou atacar sua patroa usando uma tesoura. A ação só foi frustrada graças à intervenção de um porteiro, que alertou a vítima no momento certo.

“Ele esperou ela virar de costas. Quando tentou atacá-la, o porteiro gritou e ela conseguiu entrar no prédio. Ele ficou andando pra lá e pra cá, furioso.”

Moradores cobram mais segurança na área, diante da frequência e ousadia dos criminosos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais