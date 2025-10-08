fechar
Notícias | Notícia

Entregador tem carro roubado enquanto trabalhava no Cabo de Santo Agostinho

A vítima seguia para um centro de distribuição, no intuito de recolher as mercadorias para entregas, quando foi surpreendido pelos suspeitos armados

Por Zayra Pereira Publicado em 08/10/2025 às 20:10
Imagem de carro perseguindo entregador de mercadorias online
Imagem de carro perseguindo entregador de mercadorias online - Reprodução

Um entregador de mercadorias online teve o carro assaltado, na manhã desta terça-feira (7), enquanto trabalhava no bairro da Cohab, Cabo de Santo Agostinho.

A vítima seguia para um centro de distribuição, no intuito de recolher as mercadorias para entregas, quando foi surpreendido pelos suspeitos que estavam armados.

"Assim que eu saí da pista principal e fui me aproximar da residência, eu notei que tinha uma Fiorino logo atrás. Quando eu parei, eles pararam do lado e o carona me abordou. Eles me botaram no baú do carro e me levaram para um local de desova", contou a vítima, que preferiu não se identificar.

O homem acreditava que os suspeitos recolheriam apenas os produtos, entretanto, eles levaram o carro, que também era uma Fiorino. Ele foi deixado atrás de um shopping minutos depois.

"Infelizmente o Cabo está sem segurança, a gente não vê policiamento na rua, não vê nada e a gente fica a mercê dessas situações. Só Deus sabe se a gente vai chegar vivo ou não", lamentou.

O veículo foi adquirido há cerca de dois meses, com o objetivo de viabilizar o trabalho das entregas, e a vítima ainda está quitando as parcelas, o que deve impactar drasticamente na renda familiar.

A vítima registrou um boletim de ocorrência junto à delegacia e agora aguarda as investigações.

