Jovem preso por engano é solto depois de 10 meses no Cotel

"Eu sempre pedi a Deus que desse tudo certo. Ele é justo e sabe que não fui eu que cometi esse crime. Graças a Deus tô aqui e deu tudo certo", contou

Por Zayra Pereira Publicado em 07/10/2025 às 22:07
Imagem de fachada do Cotel
Imagem de fachada do Cotel - Reprodução

Um homem de 25 anos foi solto, nesta terça-feira (7), após passar 10 meses preso por engano no Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (COTEL), em Abreu e Lima.

"Eu sempre pedi a Deus que desse tudo certo. Ele é justo e sabe que não fui eu que cometi esse crime. Graças a Deus tô aqui e deu tudo certo", contou o jovem.

O jovem, que mora em Jaboatão dos Guararapes, tem o mesmo nome do verdadeiro suspeito de um homicídio em Goiana, Mata Norte de Pernambuco. Além disso, as mães dos dois homens também possuem o mesmo nome. 

"Teve uma morte na Comarca de Goaiana e a irmã da vítima presenciou o crime e fez o reconhecimento fotográfico de uma pessoa chamada Anderson, a qual foi identificada pela polícia civil, erradamente, como esse inocente que está saindo hoje", contou a Defensora Pública.

Ocorreu uma nova idenificação e a defensoria atuou no recolhimento de provas e reconhecimentos fotográficos, identificando que haviam duas pessoas com o mesmo nome.

Em liberdade, o jovem busca uma reparação do estado pelos danos vivenciados nos últimos meses: "Vou correr atrás dos meus direitos, porque eu passei nove meses preso aqui e é um lugar muito terrível".

