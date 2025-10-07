CBTU é condenada a pagar R$ 90 mil para menina que teve perna esmagada após muro da estação cair
A mãe contou que a criança não consegue correr por muito tempo e sente dores ao se acocorar, além das dores na nuca, todas resultado das lesões
Por
Zayra Pereira
Publicado em 07/10/2025 às 21:21
| Atualizado em 07/10/2025 às 21:30
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) foi condenada a realizar o pagamento de uma indenização para a família de Kemilly, que teve a perna esmagada após um muro da estação Joana Bezerra cair sobre ela.
A menina, com 12 anos atualmente, receberá a multa de R$ 90 mil, sendo R$ 50 mil por danos morais e R$ 40 mil por danos estéticos.
"Ela sente umas dores aqui, outras ali, eu tenho que levar no médico. Está difícil, principalmete o neuro e a fisioterapia, que ela tem que fazer na piscina, mas não estou conseguindo", disse a mãe da vítima, contando sobre as dificuldades atuais.
A mãe também contou que a criança não consegue correr por muito tempo e sente dores ao se acocorar, além das dores na nuca, todas resultado das lesões.
A CBTU afirma que irá recorrer judicialmente.
Relembre o caso
O caso aconteceu em 16 de outubro de 2021, na Comunidade do Coque, localizada na Ilha Joana Bezerra, área central do Recife. Durante uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, promovida pelo Projeto Mão Amiga, um pedaço de concreto do muro do Metrô do Recife desabou e atingiu uma menina.
Na ocasião, a criança ficou internada em estado crítico no Hospital da Restauração (HR), onde permaneceu entubada por uma semana e precisou passar por várias cirurgias.
