Mobilidade | Notícia

Metrô do Recife: CBTU informa paralisação da Linha Centro

A CBTU informou que equipes de manutenção já foram deslocadas para o local do incidente com o objetivo de restabelecer o funcionamento do sistema

Por JC Publicado em 03/10/2025 às 20:36
O Metr&ocirc; do Recife
O Metrô do Recife - DIVULGAÇÃO

Um incidente na malha aérea da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) paralisou completamente as operações da Linha Centro do Metrô do Recife na noite desta sexta-feira (3).

A interrupção teve início por volta das 18h40, após um galho de árvore cair sobre a rede aérea na proximidade da estação Cosme e Damião. Por medida de segurança e para permitir o trabalho de reparo, todas as estações da Linha Centro foram temporariamente fechadas ao público.

A CBTU informou que equipes de manutenção já foram deslocadas para o local do incidente com o objetivo de restabelecer o funcionamento do sistema o mais rápido possível.

SEM PREVISÃO

Até o momento, a CBTU não divulgou uma previsão para a normalização dos serviços. A companhia pede a compreensão dos passageiros e recomenda que busquem rotas alternativas para seus deslocamentos.

LINHA CENTRO DO METRÔ

As estações da Linha Centro do Metrô do Recife incluem Recife, Joana Bezerra, Afogados, Ipiranga, Mangueira, Santa Luzia, Werneck, Barro, Tejipió e Coqueiral. A linha se estende da Estação Recife, passando pelo centro da cidade, até a estação Coqueiral, que é o ponto de divisão dos ramais para os municípios de Camaragibe e Jaboatão. 

 

 
 

